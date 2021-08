Sandra Barneda adelanta qué podremos ver en 'La última tentación': "Os va a sorprender y mucho"

20-02-2020 Sandra Barneda EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 31 (CHANCE)



Sandra Barneda está atravesando por uno de los mejores momentos de su vida. A la espera del estreno de su nuevo y esperado programa en Mediaset, 'La última tentación', y más enamorada que nunca de Nagore Robles - con quien ha demostrado que no siempre se cumple el popular dicho de 'segundas partes nunca fueron buenas' - la periodista acaba de recibir un reconocimiento como Mejor Presentadora en los Premios la Alcazaba que se celebran anualmente en Ávila y que premian a los rostros más relevantes del panorama audiovisual en nuestro país.



Orgullosa y feliz por este inesperado reconocimiento, y señalando que empezó en televisión "un poco por casualidad", Sandra ha confesado que, además de tímida, sigue poniéndose nerviosa cada vez que pisa un plató, pero que sirve para "intentar hacerlo cada día un poquito mejor". "Los nervios forman parte de ese gusanillo que te hace que salgas con esa energía a hacer un directo y el día que no esté nerviosa, malo", asegura convencida.



A punto de estrenar 'La última tentación' - un formato novedoso en el que participan algunos de los concursantes más polémicos de 'La isla de las tentaciones', como Fani y Christofer, Andrea, Manuel, Lucía e Isaac Lobo, que tendrán que enfrentarse a sus mayores tentaciones - la presentadora afirma que "no puedo adelantaros nada aunque me encantaría, porque si no haría un spoiler muy grande", pero avisa que es un programa que "nos va a sorprender y mucho. El capítulo cero ha batido records en 'Mitele' y estamos a la expectativa".



"Para mí es un reencuentro. Creo que lo que vamos a ver es una evolución en ellos y es muy fuerte para ellos volver a la isla, para todos. Reviven emociones y te puedo decir que todo es verdad", desvela, sin querer revelar más detalles de los romances, desencuentros y traiciones que protagonizarán próximamente algunos de los rostros más polémicos de 'La isla de las tentaciones'.



Con las pilas cargadas después de un verano en el que ha podido "desconectar con familia, pareja y amigos", Sandra demuestra una vez más su discreción cuando le preguntamos por el regreso a televisión de su íntima amiga Rocío Carrasco. "He estado de vacaciones, acabo de aterrizar y no he visto nada, he estado muy desconectada, no te puedo contestar nada, pero espero que esté tranquila y que siga bien, que es lo importante", señala, confesando que aunque hubiese hablado con ella sobre el estreno de la segunda parte de su docuserie, 'En el nombre de Rocío', no nos lo iba a contar.