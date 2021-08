Rusia insta a Armenia y Azerbaiyán a moderar la retórica para alcanzar la paz

EFE/EPA/MAXIM SHEMETOV / POOL

Moscú, 31 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, instó este martes a Armenia y Azerbaiyán a moderar la retórica para alcanzar una paz "definitiva" en la región después de la guerra hace menos de un año por el control de Nagorno Karabaj.

"Ambas partes deben moderar considerablemente la retórica. Eso propiciará las condiciones para un arreglo pleno y definitivo (del conflicto de Nagorno Karabaj). Estoy convencido de ello", dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su homólogo armenio, Ararat Mirzoián.

Lavrov insistió en que ambos países deben dar "pasos recíprocos" para restaurar la confianza en aras de una paz duradera en la región, que vivió el otoño pasado una sangrienta guerra con cerca de 10.000 muertos.

En particular, el jefe de la diplomacia rusa llamó a Azerbaiyán a liberar "sin condiciones previas" a todos los prisioneros de guerra armenios.

"Sería una medida crucial para (aumentar) la confianza, que ahora escasea, y un paso humanitario importante. Nosotros continuaremos apoyando esa postura, pero la decisión definitiva no depende de nosotros", dijo Lavrov.

A su vez Mirzoián, nombrado ministro de Exteriores armenio hace diez días, subrayó que Armenia "hace tiempo" cumplió con sus compromisos y devolvió a todos los prisioneros azerbaiyanos.

"Consideramos, tal y como dijo el ministro Lavrov, que Azerbaiyán también debe devolver a todos los prisioneros armenios y otras personas retenidas, no solo en cumplimiento del acuerdo (sobre el alto el fuego) del 9 de noviembre pasado, sino también para la creación de una atmósfera de confianza", dijo.

El diplomático destacó el "papel clave" de Rusia en el cese de las hostilidades en Nagorno Karabaj en noviembre de 2020 y afirmó que el despliegue de las tropas de paz rusas en la región son una garantía de seguridad para la población armenia de la zona.

Mirzoián reiteró la disposición de Armenia para participar en reuniones con la parte azerbaiyana a fin de resolver el conflicto a "través de negociaciones".

A su vez, aseguró que entre las partes no se llevan a cabo conversaciones sobre la firma de un acuerdo de paz, ya que por el momento hay que centrarse en el cumplimiento del alto el fuego.

En cuanto a la posibilidad de una paz definitiva con Bakú, Mirzoián subrayó que si las respectivas conversaciones comienzan "en algún momento", estas deben incluir "de forma obligatoria" la cuestión sobre el estatus de Nagorno Karabaj, punto rechazado hasta ahora por Azerbaiyán.