Retirada afgana sería problema mayor para Europa que para EEUU

(Bloomberg) -- Estados Unidos salió de Afganistán este martes humillado y con pocos de sus objetivos alcanzados después de 20 años de guerra. Para los aliados europeos de EE.UU., es posible que la vergüenza apenas empiece.

Conectada a Afganistán por tierra, a diferencia de EEUU, para Europa el regreso de los talibanes presenta amenazas más concretas. Entre ellas se incluyen no solo el terrorismo, sino también la migración masiva y el tráfico de heroína. Sin una presencia sobre el terreno, los Gobiernos europeos ahora tendrán un número limitado de herramientas con las que influir en el grupo militante.

En una señal de esas preocupaciones, los ministros del interior de la Unión Europea ya discutieron en una reunión el martes sobre cómo manejar una posible afluencia de refugiados afganos. Los de Austria, la República Checa y Dinamarca se pusieron uno al lado del otro frente a los periodistas para decir que el mensaje de Europa debería ser que los afganos permanezcan quietos.

Las conclusiones preliminares de la reunión ministerial a la que tuvo acceso Bloomberg también instan al bloque de 27 naciones a utilizar todos los medios para ayudar a los países más cercanos a Afganistán a proporcionar a los refugiados un “medio de vida sostenible” y para “prevenir la migración ilegal de la región, reforzar la capacidad de gestión de fronteras y prevenir tráfico ilícito de migrantes y trata de seres humanos”.

Actualmente hay casi 2,5 millones de refugiados afganos registrados en países de todo el mundo, el segundo grupo más grande después de los sirios, según ACNUR, la agencia de refugiados de las Naciones Unidas.

El espectáculo de la dependencia europea y británica de EE.UU. al decidir una rápida retirada de Afganistán “expone las grandes brechas en la infraestructura de seguridad europea y la infraestructura británica para gestionar las crisis por sí mismos”, dijo Karin von Hippel, directora general de la Royal United Services Institute, un grupo de expertos en defensa de Londres y exfuncionaria del Departamento de Estado de EE.UU.

Aunque consciente de la necesidad de invertir de manera más efectiva en defensa y construir un enfoque más estratégico de la política exterior, la capacidad de la Unión Europea para defender sus intereses por sí sola ha disminuido a raíz del Brexit y la pandemia del covid-19, dijo von Hippel. “Incluso después de cuatro años de Trump, no creo que hayan planeado seriamente un Plan B”.

Zona segura

La vulnerabilidad de Europa quedó de manifiesto el domingo con el llamamiento del presidente francés, Emmanuel Macron, para la creación de una zona segura controlada por las Naciones Unidas en Kabul. La zona estaba destinada a ayudar a los afganos con visados ​​que se oponían a los talibanes a salir de forma segura, ordenada y procesada. Su idea fue descartada en un día.

Dado que los talibanes rechazaron rápidamente el plan de Macron para una zona segura, hubo poco apetito internacional por defender una. De todos modos, tales esfuerzos tienen un historial accidentado, incluida la masacre de 1995 de más de 8.000 hombres y niños bosnios en la zona segura protegida internacionalmente en Srebrenica, en Bosnia, y el ataque de 1983 a los cuarteles de mantenimiento de la paz en el Líbano que mató a casi 300 soldados estadounidenses y franceses.

El aeropuerto internacional Hamid Karzai resultaría casi imposible de proteger de un ataque porque es grande, está incrustado en los suburbios y está ubicado a solo 7 kilómetros del palacio presidencial en el centro de la ciudad, según Francois Heisbourg, exdiplomático y asesor de seguridad del Gobierno francés.

“Usted sabe cómo comienzan estas cosas y también, desafortunadamente, cómo tienden a terminar”, dijo Heisbourg, ahora asesor especial de la Fundación para la Investigación Estratégica con sede en París.

La resolución conjunta de EE.UU., Francia y el Reino Unido del lunes por la noche en el Consejo de Seguridad de la ONU no mencionó una zona segura, sino que hizo un llamamiento a los combatientes talibanes, a quienes los militares occidentales han estado bombardeando durante dos décadas, para asegurar el aeropuerto civil de Kabul. permitir viajes gratis y respetar los derechos humanos.

La resolución de la ONU destacó el aumento de la voz que tendrán otras potencias regionales en Afganistán, ahora que EE.UU.y otras tropas occidentales se han ido, así como la creciente dependencia de Europa de ellos. La votación del Consejo de Seguridad del lunes fue solo la primera señal concreta de cómo funcionará, según Heisbourg.

Las advertencias de Europa sobre el riesgo de los refugiados solo aumentarán, junto con las disputas entre los miembros de la UE sobre cuántos refugiados tomar y dónde ponerlos.

Las preocupaciones de Europa sobre la inmigración están impulsadas por los temores de que la creciente inestabilidad en Afganistán pueda repetir lo que sucedió en 2015, cuando más de 1 millón de refugiados, principalmente sirios, llegaron a Europa en cuestión de meses, energizando a los partidos antiinmigrantes y exponiendo las amplias fisuras dentro del bloque.

