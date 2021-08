Puerto Rico registra un promedio de 28 casos mensuales de sobredosis en dos años

En la imagen el registro de un hombre drogodependiente al dormir en una calle en San Juan (Puerto Rico). EFE/Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 31 ago (EFE).- Puerto Rico se unió este martes a la celebración del Día Internacional de la Concienciación sobre las Sobredosis, un problema del que se reportaron en la isla 739 casos entre junio de 2019 y agosto de 2021, una media de 28 mensuales en ese periodo.

Las estadísticas las ofreció este martes Carlos Rodríguez Mateo, administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), según datos reportados por la misma agencia, otra dependencias públicas y entidades colaboradoras.

De esta cifra, la mayoría corresponde a hombres entre las edades de 35 a 44 años, seguido por incidencia por el grupo de 25 a 34 años.

"Esto no tan sólo nos preocupa, sino que nos mantiene ocupados ejerciendo distintos esfuerzos para detener el incremento de estos casos", dijo Rodríguez Mateo en un comunicado de prensa.

INTERVENCIÓN DE CAPACITADOS POR LA ASSMCA

De esos 739 casos reportados, el 95 % (702) no han resultado en fatalidades gracias a la intervención de personas que han sido capacitadas por la ASSMCA y a quienes se les ha entregado equipos de naloxona (medicamento que revierte en minutos los efectos nocivos en el cuerpo de un opioide) que han salvado la vida de los afectados.

"Esta situación 'amerita' que no cesemos en nuestras gestiones de adiestrar a la ciudadanía sobre este tema", afirmó Rodríguez Mateo.

A raíz de ello, ASSMCA ha capacitado a más de 15.000 personas sobre cómo prevenir el mal uso, abuso y sobredosis de opioides y cómo administrar la naloxona en estos casos de emergencia.

Asimismo, han entregado más de 18.000 "kits" de naloxona entre primeros equipos de respuesta, líderes comunitarios, personal clave en agencias de gobierno y entidades con las que tienen acuerdos para atender estos casos en las distintas comunidades de la isla.

En agosto pasado, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó la Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de Opioides de Puerto Rico.

PROTEGER A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

La medida propone proteger a las víctimas, testigos y organizaciones que se enfrenten o intervengan en una situación por sobredosis de opioides, ya sea de forma directa, administrando naloxona o solicitando ayuda a los servicios de emergencias, esto sin repercusiones legales.

La organización Intercambios Puerto Rico, con sede en Fajardo y sirve a 14 municipios del este de la isla, se unió a la campaña global de hoy para educar sobre la sobredosis de drogas con actividades educativas.

Gilberto Alemán Rodríguez, consejero en el uso problemático de sustancias, explicó a Efe que una sobredosis ocurre cuando una persona se excede del nivel de tolerancia para alguna sustancia en particular.

En Puerto Rico, según el estudio "Medicación Primero: Servicios de Umbral Bajo", del psicólogo clínico Luis Román Badenas y el coordinador de Alcance Comunitario de Intercambios PR, Frederick Cortés, para el año 2006, unas 60.000 personas en la isla dependían de drogas ilegales.

DESCONOCEN VÍCTIMAS

No obstante, desde ese año hasta el presente se desconocen cuántas de estas personas sufrieron sobredosis o murieron por ella.

"Uno de los problemas que hemos visto y encontrado a nivel epidemiológico es esa falta de recopilación más rigurosa de datos. Muchas veces la que se recopila no es eficiente y puede ser mucho más alto", sostuvo Alemán.

En el 2020, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos alcanzaron la cifra de 93.331 casos, agregó Rodríguez Mateo.

"En Puerto Rico, la situación aún no es tan crítica, pero 'amerita' la acción 'asertiva' de todas las agencias pertinentes para combatir estos casos y evitar que más puertorriqueños pierdan la vida", dijo.

Alemán explicó que es difícil determinar cuántos medicamentos una persona podría ingerir para sufrir una sobredosis y que el uso problemático de opioides es que existe un riesgo de medicación por la falta de información del medicamento.