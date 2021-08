Primeras imágenes de una radiante Princesa Leonor instalada en Gales

31-08-2021 La Princesa Leonor ha posado en los jardines del Castillo de San Donato, el que será su nuevo hogar durante los dos próximos años POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CASA S.M. EL REY



La Princesa Leonor ya se encuentra totalmente instalada en el que será su hogar durante los dos próximos años, el UWC Atlantic College de Gales, donde cursará el Bachillerato Internacional en esta nueva e ilusionante etapa de su formación profesional, que empieza cuando la heredera al trono está a punto de cumplir 16 años (el 31 de octubre).



Este lunes la Princesa de Asturias protagonizaba una emocionante despedida en el aeropuerto de Madrid Barajas de los Reyes Felipe y Letizia y de la Infanta Sofía, dejando el estricto protocolo a un lado y mostrándose como una familia normal, unos padres y una hermana que, con una mezcla de sentimientos - tristeza por su marcha pero felices por ella - decían adiós a Leonor entre abrazos y besos, antes de que la heredera comenzase la que promete convertirse en una de las mejores experiencias de su vida.



Horas después, y tras aterrizar en el londinense aeropuerto de Heathrow y trasladarse en autobús - junto al resto de sus compañeros - en un trayecto de casi tres horas, la Princesa de Asturias llegaba al castillo de San Donato - una pintoresca construcción del siglo XII donde está el campus del UWC Atlantic College - y, radiante, nos ha regalado sus primeras imágenes en Gales, donde vivirá los próximos dos años.



En las fotografías distribuidas por Casa Real vemos a Leonor feliz, con una inmensa sonrisa y un brillo en los ojos que refleja su ilusión por esta aventura que inicia lejos de casa y de su familia, recorriendo de lo más relajada el que será su nuevo hogar, con el marco incomparable del espectacular castillo de San Donato y sus preciosos jardines de fondo.



Con el pelo suelto y una naturalidad que no suele mostrar en sus apariciones públicas, la primogénita de los Reyes ha lucido el mismo look con el que la veíamos a primera hora de la mañana despidiéndose de sus padres en Barajas; unos sencillos pantalones vaqueros, unas cómodas zapatillas deportivas, camiseta de algodón de rayas marineras y una cazadora verde militar, similar a la que la Reina Letizia ha lucido en varias ocasiones.



Después de recorrer las instalaciones y conocer a sus compañeras de habitación - puesto que compartirá cuarto con 3 alumnas - y de familiarizarse con el campus (que consta, además de las aulas y el internado propiamente dicho, de instalaciones como varias bibliotecas, piscinas, pistas deportivas y huerto) Leonor ha comenzado sus estudios de Bachillerato, que los primeros diez días serán de forma telemática porque por protocolo Covid y para evitar el aumento de contagios, todos los alumnos deberán guardar una cuarentena obligatoria a su llegada al UWC Atlantic College.



Una nueva e ilusionante etapa que la Princesa de Asturias, a la que no veremos hasta el próximo mes de octubre cuando regrese a España, afronta ilusionada y feliz, dispuesta a vivir una experiencia que marcará su formación académica y su vida.