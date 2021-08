Portaltic.-Los medallistas olímpicos españoles también triunfan en las redes sociales

02-08-2021 Ana Peleteiro, del Equipo Español, posa con la medalla de bronce conseguida en triple salto de atletismo durante los JJOO 2020, a 2 de agosto, 2021 en Tokio, Japón POLITICA DEPORTES Sergio Mateo - Europa Press / SPORTMEDIA



MADRID, 31 (Portaltic/EP)



Las redes sociales han ganado protagonismo en los últimos Juegos Olímpicos, ampliando la conversación y haciendo a los propios deportistas partícipes de esta conexión con sus seguidores. Los éxitos de los atletas españoles han sido compartidos por millones de usuarios, dando el salto de la pantalla del televisor a estas nuevas plataformas.



Según un estudio elaborado por Internet República, agencia especializada en Marketing Digital, estas olimpiadas han alcanzado a más de 1.000 millones de usuarios en las redes sociales y estas plataformas "se consolidan como los canales favoritos por los usuarios para comentar; y para los medios y otras marcas para difundir y generar expectación".



Este informe pone como ejemplo el medio de comunicación Radio Televisión Española, que logró una audiencia en televisión de 23 millones de espectadores en su canal principal. Una cifra inferior comparada al alcance que tiene una red social como Twitter. De hecho, la cuenta de Twitter de RTVE consiguió alcanzar 27 millones de usuarios, lo que demuestra que "el seguimiento por parte de la población ya no es puramente televisivo", añade la nota.



TWITTER SE CONSOLIDA COMO EL CANAL FAVORITO



Twitter se consagra como uno de los canales favoritos de las federaciones deportivas o los políticos, entre otros, utilizando principalmente esta plataforma para felicitar y animar a los atletas locales en la competición. El hashtag más usado ha sido '#Tokyo2020', con casi 21.000 menciones, y los picos de tráfico están relacionados con las medallas logradas por parte de la delegación española.



El 57 por ciento de los interventores de la conversación sobre los Juegos Olímpicos fueron federaciones deportivas, como el Comité Olímpico Español o las diferencias cuentas oficiales de cada una de las disciplinas olímpicas; mientras que el porcentaje de participación de las instituciones se situó en un 17 por ciento, con cuentas oficiales como la de la Guardia Civil, la Casa Real o el Ministerio del Interior como protagonistas.



Los políticos mostraron apoyo en redes con un 13 por ciento de participación, entre los que destacan Pedro Sánchez, José Luis-Martínez Almeida o cuentas de partidos como el PSOE o VOX, según añade el mismo informe. Los deportistas, por su parte, acapararon el 9 por ciento de la conversación, pero cabe mencionar que fueron los tweets más compartidos. El 4 por ciento restante de la conversación fue de las marcas.



LOS JJOO ECLIPSAN A MESSI



Las búsquedas en Google también nos dan claves sobre el éxito de la cobertura olímpica en Internet. De esta forma, el informe concluye que el llanto de Messi al anunciar su despedida del Fútbol Club Barcelona no logró superar a la legendaria competición internacional.



Los responsables indican que puede tratarse de "uno de los datos anecdóticos del estudio", ya que estos dos hechos de relevancia nacional se solaparon durante los últimos días, pero inciden en que, tras un estudio de búsquedas en Google en España, "se puede afirmar que la salida de Leo Messi del club azulgrana no consiguió superar el interés por los Juegos Olímpicos".



Por otra parte, se incide en que Simone Biles fue "la única deportista no nacional que se coló en las tendencias españolas". La gimnasta estadounidense fue la única deportista extranjera que consiguió captar el interés de los españoles con su discurso a favor de la salud mental, generando debate en la Red.



TIKTOK, CADA VEZ MÁS RELEVANTE



El estudio llevado a cabo por Internet República destaca que, por primera vez, TikTok "consigue batirse en duelo con Twitter". Los deportistas españoles 'anónimos' han conseguido en esta red social de moda más visualizaciones que sus compañeros con una marca personal consolidada internacionalmente, como puede ser el caso de Pau Gasol.



Este año los Juegos Olímpicos han tenido su propio perfil en TikTok. Con más de 1,3 millones de seguidores (un número que todavía sigue creciendo), ha conseguido un acercamiento entre los usuarios y los deportistas, que iban informando de sus resultados en la competición.



Entre estos nuevos influencers destacan la gimnasta Marina González, que ha conseguido superar con creces el millón de seguidores en TikTok; el karateca Damián Quintero; la especialista en triple salto Ana Peleteiro; o el escalador Alberto Ginés, que hizo viral en Twitter a su abuela por tatuarse los aros olímpicos en honor a su medalla.



Medios de comunicación como RTVE y marcas como Iberdrola apostaron también por esta nueva red social, llegando a alcanzar los 1,5 millones de reproducciones (en el caso de la compañía energética). Además, Iberdrola ha destacado también en Twitter, ya que ha sido el perfil de marca que mayor difusión ha generado de estas olimpiadas, seguido de Sports Santander y MoviStar.