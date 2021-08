Portaltic.-Instagram requerirá la fecha de nacimiento a todos los usuarios para poder seguir utilizando la app

MADRID, 31 (Portaltic/EP)



La red social Instagram pedirá a todos sus usuarios que proporcionen su fecha de nacimiento en las próximas semanas para poder ofrecer sus últimas funciones de seguridad para menores de edad, algo que será necesario para seguir utilizando el servicio.



La plataforma comenzó a pedir la fecha de nacimiento a sus usuarios hace años y la mayoría ya lo han facilitado, pero ahora introducirá dos cambios dirigidos para aquellos que todavía no han proporcionado esta información.



Primero, empezará por preguntar la fecha de nacimiento cuando los usuarios abran Instagram, mostrando una notificación unas cuantas veces. Será necesario compartir esta información para seguir utilizando la plataforma.



Segundo, si el usuario ve pantallas de advertencia situadas en las publicaciones con contenido sensible o explícito, la red social le preguntará por su fecha de nacimiento antes de que pueda ver el contenido. Instagram ya muestra estas pantallas pero hasta ahora no pedía la edad en ellas.



Esta novedad busca conocer la edad de todos los usuarios de Instagram para "crear experiencias más seguras y privadas para los jóvenes" mediante funciones de protección a jóvenes introducidas recientemente, como la que evita que los adultos envíen mensaje a menores de edad que no les sigan, o las cuentas privadas por defecto para menores de 16 años.



Esta información también permite personalizar la experiencia y aplicar a más personas los cambios recientes que ha realizado Instagram para restringir las opciones de orientación de los anunciantes a los menores de 18 años.



Asimismo, para detectar los casos en los que los usuarios proporcionan una fecha de nacimiento errónea, Instagram está desarrollando sistemas de Inteligencia Artificial para detectar publicaciones con felicitaciones como 'feliz cumpleaños', para así averiguar su edad real.



En el futuro, si alguien dice que es mayor de determinada edad, y la tecnología dice lo contrario, Instagram le mostrará un menú de opciones para verificar su edad. Este trabajo todavía se encuentra en sus primeras fases.