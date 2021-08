Portaltic.-El videojuego español Clid the Snail llega a PS4 y PS5 tras vencer el los Premios PlayStation Talents

31-08-2021 Clid the Snail. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PLAYSTATION



MADRID, 31 (Portaltic/EP)



El videojuego español Clid the Snail, ganador de la VI edición de los Premios PlayStation Talents, se ha lanzado este martes para las consola PS4 y resulta retrocompatible también con la nueva PS5.



Clid the Snail es una historia de acción y aventura en formato 'top-down shooter' en la que el jugador encarna a Clid, un malhumorado caracol humanoide que se ve desterrado de su ciudadela.



Junto con una variopinta banda de marginados, su misión será vencer la plaga de babosas que está asolando su mundo y convertirse en el héroe de su comunidad.



Clid The Snail, del estudio madrileño Weird Beluga Studio, fue elegido como el proyecto ganador al Premio al 'Mejor Juego' de 2019, en la VI Edición de los Premios PlayStation Talents.



El videojuego, que PlayStation ha definido como una "fábula acerca de la sensación de no encajar", está a la venta desde este martes en la PlayStation Store por un precio de 19,99 euros para las consolas PS5 y PS5, como ha informado la empresa en un comunicado.