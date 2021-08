Pakistán afirma que los talibanes formarán un Gobierno de "consenso" pronto

Un policía monta guardia frente al hotel Ramadan Plaza, uno de los lugares que se espera albergue a los evacuados afganos para vuelos de tránsito a sus destinos, en Karachi, Pakistán. EFE / EPA / REHAN KHAN / Archivo

Islamabad, 31 ago (EFE).- Pakistán afirmó este martes que los talibanes formarán un Gobierno de "consenso" en los próximos días y pidió a la comunidad internacional que no abandone Afganistán, tras la retirada completa de las tropas estadounidenses del país.

"Esperamos que se forme un Gobierno de consenso en los próximos días", dijo el ministro de Exteriores paquistaní, Shah Mehmood Qureshi, en una rueda de prensa en Islamabad junto con su homólogo alemán, Heiko Maas.

El jefe de la diplomacia paquistaní pidió a la comunidad internacional que continúe involucrada en Afganistán.

"La ayuda humanitaria debe entrar. No permitamos el colapso económico de Afganistán", subrayó Qureshi.

Pakistán ha mantenido relaciones con los talibanes durante los veinte años de guerra, contactos que llevaron a Estados Unidos en más de una ocasión a señalar a Islamabad por ayudar a los entonces insurgentes.

Las declaraciones de Qureshi llegan solo unas horas después de que los talibanes declarasen este martes desde el aeropuerto de Kabul la "completa independencia" de Afganistán, tras la retirada total de Estados Unidos antes de la pasada medianoche.

Los talibanes hicieron hincapié además en la formación de un Gobierno islámico "inclusivo" en medio de las celebraciones.

En este sentido, Maas, que llegó ayer en una visita de dos días a Islamabad, indicó que está por ver si los talibanes cumplen sus promesas.

"Es importante para todos nosotros que todos los afganos, incluso aquellos que no apoyan a los talibanes, se sientan representados y queda por ver si los talibanes tienen esto en cuenta", dijo Maas.

El jefe de la diplomacia alemana remarcó que los talibanes han prometido que permitirán que salgan más afganos del país, una vez finalizada las operaciones de evacuación y con el aeropuerto ya en manos de los insurgentes.

"Los talibanes lo han prometido, pero en los próximos días y semanas veremos si podemos contar con ello", afirmó Maas.

Pakistán se está convirtiendo en un paso estratégico de entrada y salida de Afganistán, con el inicio de la llegada de ayuda humanitaria y la evacuación de extranjeros y colaboradores afganos, un hecho que quiso recordar Maas.

"Nos gustaría agradecer a Pakistán la evacuación de ciudadanos alemanes del país", dijo el ministro de Exteriores.

Maas afirmó que su país apoyará a los vecinos de Afganistán para hacer frente a los nuevos desafíos, por lo que ya ha proporcionado 100 millones de euros en ayuda humanitaria y ha prometido otros 500 millones.