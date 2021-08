Nicaragua registra 568 casos y un muerto por covid-19 en la última semana

Una ambulancia entra a un hospital de Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 31 ago (EFE).- Nicaragua registró 568 nuevos casos confirmados de la covid-19 en los últimos siete días, lo que muestra un repunte con respecto a las últimas semanas, y también reportó un muerto a causa de la enfermedad, para sumar 200 desde el inicio de la pandemia, informó este martes el Ministerio de Salud.

Desde el miércoles de la semana pasada hasta lo que va de este martes hubo un nuevo fallecido atribuible a la covid-19, para alcanzar los 200, y 568 nuevos casos confirmados, para totalizar 11.538, de acuerdo con el reporte oficial.

Los 568 nuevos casos confirmados es la cantidad más alta desde marzo de 2020, cuando se detectó por primera vez el virus en este país centroamericano, según los datos oficiales.

Según el Ministerio de Salud, desde octubre pasado la pandemia ha quitado la vida a una persona cada semana, de manera constante.

No obstante, según el informe oficial, en los últimos siete días "se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas", sin precisar la cantidad de muertos.

El Ministerio de Salud no explicó la relación entre los muertos por la covid-19 y los fallecidos con enfermedades crónicas.

Los datos oficiales mantienen el contraste con los del independiente Observatorio Ciudadano Covid-19, una red de médicos y voluntarios que da seguimiento a la pandemia, que reporta 4.002 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con la covid-19, así como 22.086 casos sospechosos de contagio, datos que no son reconocidos por las autoridades.

IGLESIA CATÓLICA ALERTA SOBRE REBROTE

La Iglesia Católica nicaragüense ha suspendido sus actividades religiosas que impliquen aglomeraciones ante lo que consideran un rebrote de la covid-19 en el país.

Al menos 15 sacerdotes han fallecido con síntomas de la covid-19 desde marzo de 2020, y cinco en los últimos 22 días, de acuerdo con los datos de la Iglesia Católica, que ha pedido orar por otros nueve sacerdotes que se encuentran enfermos con síntomas de la covid-19, incluido el cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes.

El viernes pasado, la Arquidiócesis de Managua informó que el cardenal Brenes, de 72 años, dio positivo a la prueba de la covid-19 y presenta malestares leves.

El Gobierno de Nicaragua es criticado desde diversos sectores por continuar promoviendo eventos masivos y aglomeraciones, a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y apenas establecer restricciones.

El presidente del país, Daniel Ortega, se declaró en contra de la campaña "Quédate en casa" porque, a su juicio, destruiría la economía local, que se ha contraído desde 2018 y que es mayoritariamente informal.