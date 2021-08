Moneda principal con peor desempeño podría recibir un salvavidas

(Bloomberg) -- El peso chileno, la moneda con peor desempeño entre las principales divisas este mes, está a punto de recibir una ayuda inusual del banco central.

La moneda ha caído 3% en agosto antes de las elecciones presidenciales de noviembre, el mayor descenso entre las 32 divisas que rastrea Bloomberg. Eso ha llevado su retroceso en los últimos cuatro meses a 9,5%, más del doble que cualquier otra de las principales monedas de América Latina, excepto el sol peruano.

Sin embargo, el próximo mes, la economía puede ganarle a la política. Se espera que los encargados de políticas eleven la tasa clave en medio punto a última hora del martes, el mayor aumento en una década. Y dado que el auge de las ventas minoristas se encuentra en su punto álgido, algunos incluso contemplan un aumento de 75 puntos básicos, algo que no se ha visto en Chile desde 2001. Con esto, sumado a la caída de los casos de covid, los peores días de la moneda podrían haber quedado atrás.

El economista de Goldman Sachs Alberto Ramos escribió en un informe que el banco central se ha quedado atrás de la curva y que hay claras señales de que la economía se está sobrecalentando.

El banco asigna una probabilidad de 65% a un aumento de 50 puntos básicos a 1,25%, y un 10% de posibilidad de un alza mayor, según el informe publicado el viernes.

Apuntalar el peso

Es más, es probable que el banco central continúe subiendo las tasas hasta bien entrado el próximo año mientras lidia con la inflación más rápida desde 2016, apuntalando aún más al peso.

Los swaps ahora valoran la tasa de política en más de 3% en 12 meses, lo que implica más de 225 puntos básicos de alzas. Los economistas encuestados por el banco central son más cautelosos y estiman la tasa clave en 2%.

Las expectativas de un ritmo más rápido de ajuste, junto con una recuperación en los precios del cobre, podrían ayudar al peso a fortalecerse hacia su promedio móvil de 50 días, cercano a 763 por dólar. La moneda se ha negociado en el lado más débil de ese promedio desde mediados de mayo.

El cobre, que representa más de la mitad de las exportaciones chilenas, subió 1,2% el lunes en Londres, lo que llevó su avance de este año a 21%.

Apertura

Otro hecho positivo se desprende de una disminución en los casos de covid: el Gobierno levantó casi todas las restricciones de cierre en la capital, Santiago. Los inversionistas deberían tomar nota del repunte del baht tailandés la semana pasada, el mayor en 14 años, después de que el Gobierno anunciara la eliminación de algunas restricciones pandémicas.

Citigroup se volvió neutral con respecto al peso chileno en su cartera de bonos de mercados emergentes el lunes frente a una posición infraponderada previa. El tipo de cambio efectivo real de la moneda se ha visto infravalorado en relación con el cobre desde fines de 2019, y la brecha de desempeño se ha ampliado en las últimas semanas, según analistas encabezados por Dirk Willer, titular de estrategia de renta fija en mercados emergentes.

Las “depreciaciones idiosincrásicas” tienden a tener un mayor impacto en la inflación y podrían llevar al banco central a tener una línea más dura, dicen los analistas de Citi.

Otros son más cautelosos. RBC Capital Markets prefiere tener posiciones cortas en pesos, aludiendo al riesgo de que las encuestas muestren un creciente apoyo a la izquierda política del país antes de las elecciones de noviembre. El banco central también podría actuar “con más prudencia” en su reunión, decepcionando las expectativas del mercado, señala RBC.

