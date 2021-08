Ministros de Agricultura de América analizarán la situación del sector

En la imagen un registro del director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero. EFE/Ernesto Arias/Archivo

San José, 31 ago (EFE).- Los ministros de Agricultura de América se reunirán este miércoles con el fin de analizar la situación y los retos del sector, así como para fortalecer la posición conjunta que llevarán a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU.

La Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas 2021 se llevará a cabo de manera virtual, y contará con la participación de funcionarios de 33 países, el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Manuel Otero, y altas funcionarias de la ONU.

Los ministros debatirán sobre comercio, sostenibilidad, la recuperación pospandemia de la covid-19, las amenazas y retos del sector como la peste porcina africana y el hongo fusarium R4 que es un riesgo para las plantaciones de banano.

Uno de los puntos principales será el fortalecimiento de la posición conjunta que el hemisferio ha construido con miras a la próxima Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU.

En el marco de la Conferencia Ministerial sesionará, además, la Junta Interamericana de Agricultura, principal órgano de gobierno del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

La ministra de Agricultura de Chile, María Emilia Undurraga, dijo en un encuentro con periodistas organizado por el IICA, que la región tiene como posición conjunta que la agricultura es parte de la solución a los desafíos que enfrenta la humanidad.

“Tener posiciones conjuntas nos fortalece como región. El agrícola no es solo un sector productivo; también tiene un impacto profundo en el desarrollo social y ambiental de nuestros países”, señaló.

En cuanto a las consecuencias del cambio climático para la actividad productiva y los desafíos que presenta la adaptación, Undurraga señaló que es fundamental el intercambio de experiencias entre los países.

Por su parte, el director general del IICA, Manuel Otero, expresó que es necesario que la región fortaleza su comercio intrarregional y que además el continente demuestra su madurez con su postura conjunta con miras a la cumbre de la ONU.

“El continente está destinado a ser protagonista de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental del planeta. Tenemos que estar cada día más juntos porque los temas son supranacionales”, puntualizó.

En la reunión de ministros participarán la vicesecretaria general de la ONU, Amina J. Mohammed, y la enviada especial para la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, Agnes Kalibata, quienes informarán sobre el curso de acción del foro global que sesionará el 23 de septiembre en Nueva York.

Para esa cumbre América construyó una posición conjunta basada en 16 mensajes claves que se centran, entre otras cosas, en darles prioridad a los agricultores y demostrar que la región tiene una voz importante por su impacto en la seguridad alimentaria global.

Otero explicó que la agricultura también puede hacer una contribución relevante a la mitigación y adaptación al cambio climático.

“No conozco ningún productor que quiera destruir su medio ambiente. Los sistemas agroalimentarios que tenemos son perfectibles, pero no fallidos. No hay nada que esconder. Tenemos que mostrar al mundo lo que estamos haciendo”, expresó.