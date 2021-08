México emite opinión técnica favorable a la vacuna cubana anticovid Abdala

Una enfermera prepara una vacuna Abdala, una de las vacunas candidatas desarrolladas en la Habana (Cuba). EFE/ Yánder Zamora/Archivo

Ciudad de México, 30 ago (EFE).- La vacuna anticovid Abdala, desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, recibió este lunes una opinión técnica favorable de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México.

En un comunicado, la Cofepris informó que durante la 91 sesión extraordinaria del Comité de Moléculas Nuevas (CMN), expertos "emitieron una opinión favorable sobre la autorización para uso de emergencia de la vacuna Abdala, con la indicación terapéutica para la inmunización activa para prevenir covid-19".

La Comisión recordó que el biológico "es elaborado con la proteína recombinante del dominio de unión al receptor del virus SARS-CoV-2".

"Es la primera vacuna de origen latinoamericano en ser sesionada por el CMN de Cofepris", señaló la Cofepris.

Además, recordó que la opinión técnica favorable "representa un avance en los procesos de aprobación necesarios para el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y eficacia, indispensables al considerar un producto".

Indicó que el siguiente paso consiste en el sometimiento de expedientes por parte de la farmacéutica, los cuales serán dictaminados por personal experto de la Comisión de Autorización Sanitaria (CAS).

En México, el CMN no autoriza o rechaza moléculas y solo emite "una opinión técnica favorable o no favorable basada en la evidencia científica y médica presentada", misma que es integrada por los laboratorios a sus expedientes que son presentados ante la Comisión de Autorización Sanitaria de la Cofepris.

Hasta ahora, México ha aprobado ocho vacunas anticovid para su uso de emergencia: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Sputnik V, Moderna y Janssen, además de Covaxin, que todavía no se aplica en el país.

Este lunes, la Secretaría de Salud de México reportó un acumulado de 258.491 muertes y 3.341.264 de contagios, en plena tercera ola de la pandemia.

Además, las autoridades indicaron que hasta ahora el programa de vacunación, que contempla a todos los mayores de 18 años, ha administrado 84,54 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19.

Aunque el reporte también precisó que solo 33,62 millones de personas han completado el esquema de vacunación, del total de 126 millones de habitantes que tiene el país.