Matheus Cunha dice que el Atlético de Madrid le ayuda a estar en la Canarinha

Río de Janeiro, 30 ago (EFE).- El atacante Matheus Cunha afirmó este lunes que su transferencia al Atlético de Madrid, con el que fichó este año, le permite llegar a los mayores niveles del fútbol mundial y, en ese sentido, a confirmarse en la selección brasileña, con la que está concentrado desde hoy.

"Solo tengo una semana de aprendizaje en el club pero creo que el Atlético va a ayudarme mucho, porque me permite estar en un nivel muy alto", afirmó el delantero en una rueda de prensa que concedió en su primer día de concentración con la selección brasileña que se medirá en los próximos días a Chile, Argentina y Perú por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

Cunha, que este mes conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección sub'23 de Brasil y fue incluido por primera vez en una lista inicial de convocados para la selección absoluta, aseguró que necesita estar en el mejor nivel para aspirar a permanecer en la Canarinha.

"Opté por el Atlético de Madrid porque todo jugador quiere estar en el más alto nivel del fútbol mundial, disputar las mejores competiciones y competir con los mejores jugadores, y creo que el Atlético me da eso. Estaré en el más alto nivel disputado con los mejores jugadores del mundo", afirmó el delantero de 22 años.

"Lo más importante es aprender lo máximo posible en el Atlético de Madrid porque todo ese aprendizaje me sirve para permanecer en la selección", agregó.

Afirmó que el Atlético de Madrid le permite aprender mucho debido a que estará bajo las órdenes de Diego Simeone, al que calificó como uno de los mejores entrenadores del mundo por toda su historia y por el legado que ya consiguió, y al lado de jugadores como el uruguayo Luis Suárez.

"Ir al Atlético es ir a aprender con los mejores, y eso incluye a Suárez. Lo que pueda extraer para ser un mejor jugador es importante, independiente de donde esté, y aprender con los mejores no es diferente", dijo.

Matheus Cunha dijo que estar en la selección en este momento, en que algunos de los delanteros titulares habituales no fueron liberados por los clubes ingleses, como Firmino, Gabriel Jesús y Richarlison, constituye una gran oportunidad.

"Aunque, independiente de los jugadores que no fueron liberados, la selección brasileña siempre cuenta con nombres fuertes y la competición es al mayor nivel posible. Lo importante es dar lo mejor por la selección. Hay grandes jugadores disputando los puestos titulares y espero aprovechar muy bien mi oportunidad", dijo.

El delantero admitió que vive uno de los mejores momentos de su carrera debido a que en menos de tres semanas conquistó el oro olímpico, fue contratado por el Atlético de Madrid y convocado por primera vez para partidos de Brasil por las eliminatorias mundialistas.

"Es el momento en que recibí tantas noticias buenas en tan poco tiempo. Fueron tres semanas y cada fin de semana era una noticia diferente. Es un momento muy especial para mí y espero mostrar eso con la selección brasileña, para que mis sueños se cumplan", dijo.