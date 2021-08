Latinoamérica.- El Parlasur propone el diálogo entre Chile y Argentina sobre los límites de la plataforma continental

31-01-2019 Imagen de archivo del Parlasur. SUDAMÉRICA VENEZUELA POLÍTICA TWITTER / @BUELADETODOS



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Oscar Laborde, ha convocado una mesa de diálogo entre Argentina y Chile para abordar la decisión del Gobierno chileno de ampliar los límites de su plataforma continental, colindante con la argentina.



Si bien el propio Laborde ha señalado que la medida de Chile podría haberse tomado de otra forma para "evitar problemas" entre los países, ha manifestado que desde el Parlasur buscan "armas una mesa de diálogo para contactar con las autoridades chilenas y solucionar el asunto mediante el diálogo".



En su opinión, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, tomó la decisión pensando en la política interna del país dado que considera que durante las últimas décadas no se han producido cambios sobre esta cuestión.



Según ha explicado, el límite marítimo con Chile fue acordado en el Tratado de Paz y Amistad alcanzado con Argentina en 1984 y ratificado en 2016 por Naciones Unidas. "Lamentablemente, se toma esta costumbre de sacar el problema afuera y aplicar al chauvinismo para evocar al patriotismo. No tiene otra explicación que la vieja idea de echarle la culpa al limítrofe", ha sostenido.



Sin embargo, ha insistido en que el asunto no acarreará problemas a menos que "alguien decida ratificar" la decisión de Chile y envíe buques pesqueros a la zona. En tal caso, el Gobierno argentino "deberá pasar a la acción", ha dicho, según informaciones de la agencia de noticias Telam.



Piñera anunció el pasado domingo 29 de agosto que su país tiene derechos soberanos sobre un territorio de más de 5.000 kilómetros cuadrados que se encuentran en la plataforma continental argentina. Previamente, el Gobierno argentino había rechazado la intención de Piñera de sumar parte de la plataforma que el país considera como propia.