Las 5 fotos de Juanpa Zurita que están arrasando en su cuenta de Instagram

Broom broom. Small get away. Sometimes it’s good to disconnect, to connect.





“Está es tu casa” 😂 @luisitocomunica





El tiempo vuela. Swipe para viajar 10 años atrás⏳ PD: No puedo creer que me vestía como un asqueroso intento de mirrey. Disculpas a los televidentes.





El viejo truco nunca falla, lo siento hermano @luisitocomunica 😂





Feliz cumpleaños changuito @andymtzurita ! Felices 24 añotes. No puedo creer como el tiempo vuela. Pasar de estar compartiendo cuarto a cada quien estar viviendo sus vidas. Estoy tan orgulloso del hombre que te haz convertido y soy FAN que seas ingeniero civil (creo nunca te lo había dicho). Que bien celebramos… tanto que subí la foto 3 días después de tu cumple. Te amo cabron!

Juan Pablo Martínez Zurita-Arellano, mejor conocido como Juanpa Zurita, nació el 29 de marzo de 1996 en la Ciudad de México. Se convirtió en una celebridad del Internet en 2013 a través de los videos de comedia que publicaba en la plataforma Vine. Más tarde, diversificó sus actividades publicando vlogs y vídeos de entretenimiento en la plataforma de YouTube.

En el año 2015, fue elegido por primera vez como «icono del año» por la televisora MTV Latinoamérica, a partir de entonces ha sido una de las figura de la cadena, presentando los premios en el año 2017. En el 2016, Juanpa dio un salto al mundo del modelaje y trabajó para distintas firmas de moda, como Louis Vuitton, Dolce & Gabanna, entre otras. En 2017, Juanpa entró en la lista Forbes 30 menores de 30 y En la actualidad también es conocido por ser actor secundario en cortometrajes y desde 2018, por interpretar un papel de la serie Luis Miguel.