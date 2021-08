La Juventus no solo dejó ir a Ronaldo, también perdió US$17M

(Bloomberg) -- El equipo de fútbol Juventus Football Club SpA se embolsará unos 15 millones de euros después de que, la semana pasada, acordara transferir al cinco veces ganador del Balón de Oro Cristiano Ronaldo al Manchester United del Reino Unido.

Pero el equipo italiano propiedad de la multimillonaria familia Agnelli había pagado unos 100 millones de euros por Ronaldo hace solo tres años.

Eso significa que el acuerdo generó un impacto económico negativo de aproximadamente 14 millones de euros (US$16,6 millones) en el año financiero 2020-2021 de la compañía, debido a la amortización parcial del valor contable neto de los derechos de registro del jugador, informó la Juventus el martes en un comunicado.

Si bien el equipo con sede en Turín se adjudicó dos veces el título de la Serie A de Italia, no logró ganar la Eurocopa durante la era Ronaldo, que fue la razón principal para arrebatar la estrella portuguesa al Real Madrid.

El precio de la acción de la Juve ha caído alrededor de un 6% desde enero, lo que le da a la empresa un valor de mercado de cerca de 1.000 millones de euros.

La venta de Ronaldo, que el Manchester United tiene derecho a pagar durante más de cinco años, podría generar 8 millones de euros adicionales para la Juventus en función del desempeño del jugador, señaló el equipo.

