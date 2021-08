Junior Alonso cree que Conmebol no gestionó lo debido en cesión de jugadores

En la imagen el zaguero paraguayo Junior Alonso. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Asunción, 31 ago (EFE).- El zaguero paraguayo Junior Alonso hizo este martes un velada crítica a la Conmebol al señalar que el ente, al que no nombró, "no ha hecho las gestiones correspondientes" a la hora de impedir que algunos internacionales sudamericanos se hayan quedado sin competir en las eliminatorias a Catar, principalmente los de la liga inglesa.

El internacional se refirió al tema en una rueda de prensa y preguntado por la ausencia del media punta Miguel Almirón en el partido del jueves de Paraguay ante Ecuador, tras la negativa a ser cedido para el compromiso por su club, el Newscastle inglés.

"Considero que hay dos situaciones, la primera que el ente que debía de apoyar a los jugadores sudamericanos no ha hecho las gestiones correspondientes, y no hablo solamente de mi compañero, de Miguel Almirón, sino también de otros jugadores sudamericanos que están teniendo el mismo problema", dijo el futbolista del brasileño Atlético Mineiro.

Alonso estimó además que la situación "ha demostrado una vez más de que hay algo superior a nosotros los jugadores de fútbol, que hoy en día estamos perdiendo ese derecho de defender la camiseta de nuestra selección".

"Estamos tristes por todo lo que está aconteciendo y esperemos que esto se pueda solucionar pronto para que no vuelva a ocurrir en las próximas convocatorias", acotó el futbolista guaraní.

Almirón es uno de los fijos en el esquema del técnico de Paraguay, Eduardo Berizzo, que ultima la preparación de la selección para el partido contra Ecuador y los dos siguientes de la triple fecha, contra Colombia y Venezuela.

La Premier League inglesa decidió por unanimidad no ceder a sus selecciones a los jugadores que tuvieran que trasladarse a países situados por el gobierno del Reino Unido en la 'lista roja' por el estado de la pandemia.

Ello afecta a la mayoría de los países sudamericanos ya que obliga a guardar cuarentena a quienes viajen desde ellos.