JJ.OO/Fútbol-5.- La selección de Fútbol-5 empata con Marruecos y queda fuera de la lucha por las medallas

TOKIO, 31 (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro)



La selección española de fútbo-5 para ciegos no pudo acceder a la lucha por las medallas de los Juegos Paralímpicos de Tokio al no pasar del empate a un gol este martes en su último partido de la fase de grupos ante Marruecos.



España no podrá aspirar a su tercera medalla paralímpica en este deporte tras los bronces de Atenas 2004 y Londres 2012. Necesitaba ganar sí o sí para estar entre las cuatro mejores, pero no pudo ganar al combinado norteafricano, que se quedó con el billete a las semifinales por el 'goal-average' general.



Con una lluvia intensa que tampoco ayudó, la campeona de Europa lo intentó ante un rival que está creciendo en el fútbol-5 para ciegos y que supo jugar mejor con la menor presión que tenía. Además, el gol de Zuhair Snisla de penalti en los compases finales del primer tiempo puso las cosas más cuesta arriba.



De todos modos, la selección que dirige Jesús Bargueiras no se vino abajo e intentó la remontada en la segunda parte. Antonio Martín logró el empate faltando diez minutos, pero España no encontró más ocasiones para conseguir el gol que diese el pase.