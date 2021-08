Incendios arrasan a islas del delta del río Paraná en Argentina

Una columna de humo se levanta debido a un incendio en el delta del río Paraná, cerca a Rosario (Argentina). EFE/ Franco Trovato Fuoco/Archivo

Buenos Aires, 31 ago (EFE).- Miles de hectáreas de humedales han sido arrasadas en Argentina debido a los incendios que afectan las islas del delta del río Paraná, donde este martes los brigadistas proseguían con las labores para intentar extinguir el fuego.

Los incendios afectan a islas en el río Paraná bajo jurisdicción de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, pero en algunos casos muy cerca de las costas de la provincia de Buenos Aires.

Según informaron fuentes oficiales, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos "trabajan mancomunadamente para combatir el fuego" junto con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

De acuerdo a un comunicado del Gobierno de Entre Ríos, una veintena de brigadistas trabajaba este martes en combatir los incendios en las islas del Delta, frente a la localidad bonaerense de San Nicolás.

"Hay un frente de incendio, específicamente cerca de la localidad de San Nicolás y anteriormente fue frente a la localidad de San Pedro", indicó la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García.

La funcionaria señaló que en islas el fuego es muy particular "porque hay mucha materia seca acumulada y queda prendido en lugares que no se ven a simple vista y, cuando cambia el viento, el fuego vuelve".

"Las personas que combaten los incendios están muy preparadas y agradecemos a todos los que quieren colaborar en ir con sus lanchas y sumarse, pero les pedimos que no lo hagan porque es muy peligroso", dijo García.

El operativo está integrado por personal de la brigada Forestal de la Policía de Entre Ríos, Defensa Civil y del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos y bomberos entrerrianos y bonaerenses apoyados por un helicóptero del Ejército argentino y un avión hidrante que se sumó este martes, enviado por el Gobierno nacional.

Además, hay otro comando instalado en el puerto de Santa Fe que trabaja en el combate de los focos ubicados al este de la capital santafesina, en islas del Paraná.

GRAVE DAÑO AMBIENTAL

El intenso viento, la falta de lluvias y la histórica bajada que se registra en el nivel de las aguas del río Paraná son algunos de los factores que han generado que el fuego se extienda en las islas, una región de humedales rica en biodiversidad.

El ministro de Ambiente argentino, Juan Cabandié, dijo este martes en declaraciones a Radio Con Vos que la mayoría de los focos ya están bajo control y se esperan lluvias para las próximas horas en esta región.

El ministro advirtió del "grave daño ambiental" por la "radiación que produce el fuego, los gases que se propagan, la afectación a la flora y la fauna en una zona de humedales, en un contexto paupérrimo como es la bajante histórica del Paraná".

"Dada la visualización aérea que se hizo este lunes y los registros de mapas y sistemas que utilizamos, al día de hoy contamos 8.600 hectáreas arrasadas por el fuego en las islas del Paraná", precisó.

Cabandié apuntó que estos incendios son intencionales, provocados por productores agropecuarios "para renovar pasturas del ganado" que se cría en las islas.

"En otros casos, son cazadores que queman para poder visualizar las especies que se dedican a cazar", afirmó.