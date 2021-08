Fútbol.- Griezmann vuelve al Atlético, Saúl se marcha al Chelsea y De Jong llega al Barça en una operación 'in extremis'

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El jugador francés Antoine Griezmann volverá a vestir la camiseta del Atlético de Madrid tras el acuerdo alcanzado este martes entre el FC Barcelona y la entidad colchonera, que le lleva de vuelta a la capital de España dos temporadas después, en un movimiento que fue registrado por LaLiga a las 23:59 horas, a la vez que se validó la cesión de Saúl Ñíguez al Chelsea y la de Luuk De Jong al Barça.



"El FC Barcelona y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo para la cesión de Antoine Griezmann para una temporada más otra opcional. El conjunto madrileño se hace cargo de la ficha del jugador y tiene una opción de compra obligatoria", informó el FC Barcelona en un comunicado sobre el internacional francés, que no ha terminado de ofrecer su mejor nivel en el Barça.



La operación -que se cerró dos horas antes del cierre de mercado- se pudo concretar porque el Atlético de Madrid y el FC Barcelona habían inscrito a los jugadores en tiempo y hora después de que hubiese algunos problemas para cerrar la salida de Saúl al Chelsea, según informa la BBC.



"LaLiga no ha concedido ninguna prórroga. Las operaciones de Griezmann y De Jong han entrado en tiempo antes del cierre de LaLiga Manager (aplicación utilizada). Una vez subida toda la documentación, LaLiga revisa la misma sobre cada una de estas operaciones", explicó el organismo que preside Javier Tebas pasada la una de la madrugada.



En Inglaterra, con una hora menos, se trabajó con más tranquilidad y el Chelsea oficializó a las 0:45 horas la cesión de Saúl. "Estoy muy emocionado de comenzar este nuevo desafío con el Chelsea. Aficionados 'blues', ahora soy uno de los vuestros, y no puedo esperar parar vestir vuestra camiseeta, comenzar a entrenar y verlos a todos. ¡Nos vemos pronto!", dijo Saúl tras cerrar su marcha a Londres.



Saúl, de 26 años, deja el Atlético después de nueve temporadas en el primer equipo de forma ininterrumpida, tras una cesión al Rayo en el curso 2013-14, y como uno de los grandes exponentes de los éxitos colchoneros desde la llegada de Diego Pablo Simeone al banquillo. En total, ha disputado 340 partidos como rojiblanco.



El centrocampista colchonero, cuyo futuro ha sido una incógnita todo el verano, finalmente resuelve su destino el 31 de agosto, cambiando el rojiblanco por el 'blue' del actual campeón y supercampeón de Europa, además de gran candidato a la Premier esta temporada. La cesión, según los medios británicos, reporta al Atlético alrededor de 5 millones de euros.



Por su parte, la salida de Griezmann del Barça -con destino en el Wanda Metropolitano- da licencia a los culés para inscribir a un nuevo jugador después de aligerar la masa salarial de su plantilla. De esta forma, el FC Barcelona estuvo toda la tarde cerrando con el Sevilla la cesión de De Jong, delantero que no cuenta con la confianza del míster nervionense Julen Lopetegui.



Sin embargo, el entrenador culé Ronald Koeman sí conoce bien a su compatriota, a quien ha dirigido en varias etapas en las diferentes categorías de la selección neerlandesa, y quien ha dado buen resultado a sus órdenes. De Jong jugará de blaugrana en una cesión que se prorrogará hasta el 30 de junio de 2022.