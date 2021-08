Fútbol.- Falcao se desvincula del Galatasaray y negocia su fichaje por el Rayo Vallecano

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El delantero colombiano Radael Falcao, ex del Atlético de Madrid, se ha desvinculado este martes, a pocos minutos del cierre de mercado, del Galatasaray y ya negocia un posible fichaje con el Rayo Vallecano en su condición de agente libre.



Falcao, de 35 años, regresaría a la liga española nueve temporadas después tras su paso por el Manchester United, Chelsea, AS Mónaco y el Galatasaray, su último equipo antes de negociar con el club franjirrojo.



El 'Galata' hizo oficial el adiós del ariete colombiano pasadas de las doce de la noche y explicó en un escueto comunicado que el 'Tigre' y el club habían "rescindido sus contratos de mutuo acuerdo".



Ahora, Falcao trata de cerrar su llegada al Rayo Vallecano, con quien tiene bastante avanzado el acuerdo a falta de pequeños detalles. Falcao, que se encuentra concentrado con su selección, no llegaría a Vallecas hasta que finalice la ventana FIFA.