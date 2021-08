Familiares de desaparecidos protestan en el palacio presidencial de México

México, 30 Ago 2021 (AFP) - Decenas de familiares de desaparecidos protestaron este lunes frente al palacio presidencial de México exigiendo al Estado la búsqueda de más de 90.000 personas que permanecen inubicables, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.Los manifestantes agrupados en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México (MNDM), que engloba a más de 70 colectivos de familiares de víctimas, colocaron mantas sobre las vallas que protegen el Palacio Nacional con la leyenda "Nosotros les buscamos ¿El Estado dónde está?". En el suelo, colocaron también una pancarta con la leyenda "+90.000 ¿Dónde están?". "Estamos aquí porque es un día que no tiene que pasar desapercibido", dijo a la AFP María Teresa Valadez, de 39 años, quien busca a su hermano Fernando, inubicable desde agosto de 2015 en el norteño estado Sonora. "¿Cómo es que el gobierno sigue preocupándose por otro tipo de cosas y no por la situación de desaparición forzada en el país?", lamentó. Valadez explicó que los manifestantes esperan ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por el secretario de Gobernación (Interior), Adán Augusto López. Dijo estar decepcionada por la actuación del gobierno. "Confié en que se iba a hacer algo en lo forense, en las búsquedas en vida, han quitado presupuestos que nos han limitado a salir a buscar a nuestros desaparecidos en todo el país", dijo. Más temprano, la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a las autoridades a fortalecer las garantías de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias. "Es una de las violaciones de derechos humanos más terribles (...) como tal requiere de una respuesta comprometida y coordinada de las instituciones", dijo el organismo en un comunicado. La ONU-DH reconoció el trabajo del Equipo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), creado en marzo de 2020, para reconocer miles de cuerpos sin identificar en fosas comunes y servicios forenses. La semana pasada un reporte elaborado por el MNDM reveló que en México hay 52.004 cadáveres sin identificar en fosas y servicios forenses, una "crisis" agravada por falta de personal, formación inadecuada y bajos sueldos.En octubre de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció que había más de 30.000 cadáveres sin identificar en las morgues de México.El MNDM ha exigido al gobierno cotejar las bases de cadáveres no identificados con las de desaparecidos. yug/jla/lda