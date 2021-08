Estados Unidos.- Vía libre para sufragar con 14 millones la formación de pilotos militares en Estados Unidos

07-11-2018 Helicóptero de la Armada Española durante una maniobra POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÁDIZ EJERCICIOS ARMADA



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El Consejo de Ministros ha acordado este martes destinar un importe de 14 millones de euros para financiar la formación y adiestramiento de alumnos pilotos de la Armada en Estados Unidos los próximos cuatro años, en el periodo 2022-2025.



Se trata de una modificación de los límites de gasto establecidos en los Presupuestos que permitirá al Ministerio de Defensa adquirir esos compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.



La Armada ha ido enviando a Estados Unidos, de manera periódica y con carácter anual, a distintos grupos de oficiales para su formación como aviador naval, tanto de ala rotatoria (helicópteros) como de ala fija (reactores), y ocasionalmente, para su adaptación a modelos específicos de aeronaves.



En cuanto a la formación de pilotos de helicópteros, la Moncloa ha aclarado que su instrucción se recibe en el Ala 78 del Ejército del Aire, que se encuentra en la Base Aérea de Armilla (Granada), pero un número reducido de oficiales realiza el aprendizaje en instalaciones y aparatos de la US Navy, en Norteamérica.



VENTAJAS DE FORMAR PILOTOS EN EEUU



Según ha informado el Gobierno, la conveniencia de formar un mínimo de pilotos de ala rotatoria en los Estados Unidos "radica en mantener un núcleo de personal actualizado en las últimas novedades del ámbito aeronaval", y que por el contrario "serían difíciles de adquirir" en el caso de una formación nacional.



Además, de entre las ventajas de obtener la completa y "excelente" formación integral que aporta la Naval Education and Training Security Assistance Field Activity (NETSAFA), se encuentra que los alumnos ya están calificados como pilotos navales, sin necesidad de que a su regreso a España tengan que pasar por la Escuela de Dotaciones Aeronavales y la Sexta Escuadrilla.



Por otra parte, en relación con la formación de pilotos de reactores en Estados Unidos, la formación de militares "ha sido obligada" debido a las "especiales necesidades del adiestramiento de aviador naval". Ya que esta formación requiere una enseñanza "completa y específica" que incluye operaciones como tomas a bordo de portaaviones, y que sólo la Marina estadounidense puede ofrecer.



LA FINANCIACIÓN



Respecto al importe económico máximo estimado que se requerirá para la formación y adiestramiento de dichos militares, plasmado en la nueva LOA (Letter of Offer and Acceptance), alcanzará los 14 millones de euros.



Esta cantidad se encuentra distribuida entre los cuatro años de instrucción, entre 2022 y 2025. En concreto las anualidades serían repartidas en cuatro millones cada uno de los dos próximos años y tres millones en 2024 y en 2025.