El valenciano Ricardo Ten sufre un golpe de calor y no acaba la contrarreloj

Tokio, 31 ago (EFE).- El ciclista valenciano Ricardo Ten sufrió un golpe de calor que le hizo caerse de la bicicleta y renunciar a sus opciones de medalla durante la contrarreloj, clase C1 de discapacitados físicos, disputada en el Circuito Internacional de Fuji.

Ten se cayó cuando iba tercero en la contrarreloj de una prueba que ganó el ruso Mikhail Astashov con un tiempo de 24:53.37, seguido por el estadounidense Aaron Keith (24:55.40) y alemán Michael Teuber (24:58.67).

"He sufrido un golpe de calor que me ha impedido completar la prueba, pero no hay por qué preocuparse. Ahora mismo me encuentro bien. Muchas gracias a todos por los ánimos", dijo Ten, al reponerse del contratiempo sufrido.

Ricardo Ten, ganador en estos Juegos de Tokio de un bronce en la prueba de Velocidad por equipos en pista, competirá de nuevo en la prueba de ciclismo en ruta el jueves 2 de septiembre.

El deportista valenciano, que a los ocho años sufrió un accidente eléctrico que le produjo la pérdida de los dos brazos y una pierna, disputa sus primeros Juegos como ciclista. Antes estuvo como nadador en cinco Juegos, en los que ganó seis medallas, entre ellas tres de oro.