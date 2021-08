El presidente de Ecuador desmiente que pidiera "ocultar" el acuerdo con Kinema

En la imagen, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. EFE/ José Jácome/Archivo

Quito, 30 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha desmentido que diera "instrucciones" para "ocultar" un presunto acuerdo entre la Embajada ecuatoriana en Madrid y la cooperativa Kinema, vinculada a Unidas Podemos, uno de los partidos de la coalición de gobierno en España, a raíz de unas declaraciones en ese sentido de su nuevo embajador, Pascual del Cioppo, a un medio español.

"El presidente no ha emitido instrucción alguna respecto a los contratos celebrados por administraciones anteriores y que están relacionados con el asesoramiento jurídico sobre desahucios a los ecuatorianos residentes en España, y menos aún ha 'ordenado ocultar los pagos a Kinema'", indica la Secretaría de Comunicación en una nota difundida a última hora del lunes.

Aunque no lo cita específicamente, se refiere aparentemente a unas declaraciones telefónicas a OKDiario de Del Cioppo, que técnicamente aún no ha asumido su cargo y se encuentra en Ecuador.

En ellas, según el medio, el embajador asegura que recibió instrucciones para apagar la polémica en torno a unos contratos por los que Kinema habría recibido pagos de la Embajada por asesoramiento jurídico a ciudadanos ecuatorianos en España entre 2013 y 2014, por orden del entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa, y que el diario cifra en "394.000 euros".

El diario El Universo de Guayaquil informó hace unos días de que el asambleísta socialcristiano Esteban Torres Cobo había iniciado una investigación sobre esos pagos, aunque cifraba la suma "en 1,2 millones de euros al año".

Y agregaba que había presentado un requerimiento para que el ministro de Exteriores, Mauricio Montalvo, desclasificara la documentación sobre Kinema, "fundada por miembros del partido español Podemos" y que pertenece "a un actual diputado de Podemos, Rafael Mayoral Morales", siempre según este medio.

La polémica en Ecuador la desató el propio embajador a mediados de agosto cuando reveló a una televisión local y al diario El Comercio la existencia de esos supuestos contratos, asegurando que seguían vigentes y que el presidente Lasso le había ordenado parar los pagos "del mes de junio incluso, ni del mes de julio".

Sus declaraciones también tuvieron eco en el grupo parlamentario español Vox, que el 13 de agosto pidió la comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la comisión de Exteriores del Congreso para que informe sobre los supuestos contratos.

En sus últimas declaraciones a OkDiario, Del Cioppo sostiene que le dijo a Torres que Vox "en vez de ayudarnos nos están perjudicando. Están tratando de crear un incidente. Y no está bien. Nosotros no tenemos nada en contra del Gobierno de (Pedro) Sánchez, más bien todo lo contrario".

Y sugiere que, tras presuntas instrucciones del presidente que lo puso en el cargo, le ha pedido al asambleísta Torres que deje el tema a un lado, porque "nosotros no estamos interesados en armar más lío del que ya existe porque mientras se mantenga el Gobierno de coalición es un problema para nosotros".

"No porque el Gobierno de (Pedro) Sánchez tenga nada que ver en esto, pero Podemos sí y es parte del Gobierno. Por eso nos parece que está fuera de lugar que nosotros estemos echando más leña al fuego. Sabemos que este tema puede traerle problemas al Gobierno de Sánchez con su aliado y no queremos que ocurra. Hay que saber respetar", afirmó Del Cioppo, según el medio español.

Hasta ahora la Presidencia ecuatoriana se había mantenido al margen de la polémica, y ninguna fuente oficial, más allá del embajador designado, había confirmado si los contratos existían o no, ni tampoco su alcance.

Pero en su comunicado de este lunes Lasso pide "aclarar" que no hay tales instrucciones de "ocultar" el tema, y que no se ha tratado con el Gobierno de Sánchez.

"El Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Mauricio Montalvo, no ha recibido ninguna llamada, ni tampoco se ha comunicado por otra vía, con funcionarios del Gobierno español para dialogar al respecto", aseguró la Presidencia.

Y reitera el "compromiso" de su Gobierno "de llevar adelante una gestión transparente y combatir la corrupción. Para lo cual iniciará una investigación para esclarecer este tema".