El canciller argentino critica la postura de la oposición por límites con Chile

Buenos Aires, 31 ago (EFE).- El canciller argentino, Felipe Solá, cuestionó este martes la posición adoptada por el opositor partido Propuesta Republicana (Pro) ante la decisión de Chile de fijar su plataforma continental en una zona que se superpone con los límites fijados por Argentina.

"El Pro ha puesto en un plano de igualdad el reconocimiento de la ONU de los derechos argentinos sobre el mar austral con una decisión unilateral expresada en un decreto presidencial de Chile. Reniegan de nuestros derechos dejando de lado los intereses de la patria. Sin palabras", dijo Solá en su cuenta en Twitter.

El Pro, integrante de Juntos por el Cambio, el mayor frente de oposición política en Argentina, había propuesto este lunes que las Cancillerías de Argentina y Chile iniciaran un diálogo que permita "zanjar las diferencias hoy existentes" en el trazado de las plataformas continentales de ambos países.

En un comunicado, el Pro recordó que "en los últimos 30 años, Argentina y Chile han podido resolver pacíficamente más de 25 diferendos fronterizos a lo largo de 5.000 kilómetros, que habían producido graves tensiones durante más de un siglo".

"Con ese mismo espíritu, no podemos retrotraernos a los tiempos de desconfianza recíproca", dijo el partido que en 2015 llevó a Mauricio Macri (2015-2019) a la Presidencia argentina.

CONTROVERSIA BILATERAL

La nueva controversia bilateral se originó a partir de una medida del Gobierno chileno relativa a sus espacios marítimos adoptada el pasado 23 de agosto.

Según el Ejecutivo argentino, esa medida pretende proyectar la plataforma continental chilena al este del meridiano 67º 16' 0, lo cual, a juicio de Buenos Aires, "claramente no condice" con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984.

La Cancillería argentina afirmó el pasado sábado en un comunicado que "Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos".

"Consecuentemente, la citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos, de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional", añadió el comunicado oficial.

El límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona quedó establecido mediante una ley aprobada en agosto de 2020 que recoge la presentación efectuada por el Gobierno argentino ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC).

Según recordó el Gobierno argentino, esa presentación se ajustó "en todo" al Tratado de Paz y Amistad de 1984 y fue aprobada sin cuestionamientos por la CLCP con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

La Cancillería argentina afirmó que "ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile", pero el Gobierno chileno aseguró que en reiteradas oportunidades cuestionó la presentación argentina.

"Nadie se apropia de lo que le pertenece. La zona señalada, la llamada plataforma continental jurídica, que llega hasta las 200 millas, le pertenece a Chile de pleno derecho desde el principio simplemente porque tenemos la calidad de Estado ribereño", indicó el domingo pasado el canciller chileno, Andrés Allamand.