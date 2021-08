EEUU.- El huracán 'Ida' deja al menos cuatro muertos y a más de un millón de personas sin electricidad

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Al menos cuatro personas han muerto como resultado del paso del huracán 'Ida', que ha dejado abundantes lluvias e inundaciones en Misisipi y Luisiana y a más de un millón de personas sin electricidad.



Dos personas han muerto y diez han resultado heridas después del colapso de una autopista en Misisipi, causado por las lluvias torrenciales.



En Luisiana, un hombre ha fallecido mientras intentaba maniobrar con su vehículo en una calle inundada de Nueva Orleans, mientras que otra persona ha muerto después de que le cayera encima un árbol en Prairieville, según ha recogido el diario 'The Washington Post'.



El estado de Luisiana es el que se ha llevado la peor parte y ha registrado líneas eléctricas que no funcionan y carreteras intransitables. Los obstáculos en los trabajos de rescate han llevado a muchos funcionarios locales a pedir a los residentes evacuados que no regresen a la zona, según ha informado la cadena de televisión CNN.



El Servicio Meteorológico de Estados Unidos ha emitido un aviso de calor para el sur de Luisiana y Misisipi que se extenderá hasta las 17.00 horas (hora local) de este martes. Las personas que aguantaron el paso de 'Ida' en sus hogares se enfrentarán a temperaturas de hasta 39 grados sin acceso a electricidad.



Según PowerOutage.US., más de un millón de personas no tienen electricidad en Luisiana, 60.000 en Misisipi y 16.000 en Alabama. Más de 25.000 trabajadores de al menos 32 estados y el distrito de Columbia han sido movilizados para apoyar los esfuerzos de restablecimiento de la energía en todo Luisiana.



En este sentido, la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, ha pedido a los ciudadanos y negocios que cuentan con electricidad "ser buenos vecinos". "Compartan la energía que tienen, abran sus negocios para recargar dispositivos", ha agregado.



'Ida' se ha debilitado hasta convertirse en una depresión tropical, con vientos sostenidos de 56 kilómetros por hora desde que tocó tierra el domingo, en el 16º aniversario del huracán Katrina, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La tormenta se dirige hacia Tennessee.