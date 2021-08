Ecuador prepara su estrategia para romper el encierro de Paraguay

En la imagen un registro del seleccionador del equipo nacional masculino de fútbol de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, al posar para Efe, en Quito (Ecuador). EFE/ Elías L. Benarroch/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 31 ago (EFE).- El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, aseguró este martes que su equipo saltará a la cancha el próximo jueves para con la intención de romper el encierro que podría plantear Paraguay, en el partido que disputarán en Quito por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

Alfaro recordó que el equipo jugará con tan solo dos entrenamientos, pero con el firme propósito de no cometer errores.

"Nosotros sabemos que vamos a encontrar a un equipo que defiende muy bien, que cierra muy bien los espacios, que trabaja bien con la reducción de espacios y con la verticalidad para poder atacar, que de pronto puede tratar de planificar una situación similar a la que nos planteó Perú", en el partido pasado, resaltó Alfaro durante una rueda de prensa virtual.

El seleccionador insistió en que los paraguayos podrían venir a Quito a encerrarse: "Nos van a cerrar los caminos, buscando dónde nos van a presionar, a sabiendas que su capacidad es en el juego aéreo. Son todas esas circunstancias que tendremos que resolver", precisó.

El técnico, que dirige a Ecuador desde hace un año y que lo tiene tercero, dijo que, así como su equipo conoce a su rival, los paraguayos también conocen a la Tri, por lo que dijo estar bastante convencido de que el estratega de su rival, su compatriota Eduardo Berizzo, propondrá algo similar a lo que planteó Perú en su momento.

Alfaro dijo que hoy mismo presentará a sus dirigidos el resumen de lo que ha hecho Ecuador en el proceso de las eliminatorias y en la reciente edición de la Copa América.

Ello con el objetivo de ver las cosas "muy buenas" que tiene el equipo y también las que se tiene que "corregir" en su afán de conseguir la victoria ante Paraguay y alimentar la ilusión para llegar al Mundial de Catar.

Con relación a la propuesta para enfrentar a Paraguay, dijo: "Me gusta que mi equipo presione alto, que se convierta en un equipo de líneas cortas, que tenga una recuperación rápida de la pelota, porque tenemos capacidad de generar situaciones", aunque, aveces, "no tenemos la capacidad de terminar bien esas situaciones (de gol) que generamos".

Alfaro no ocultó su preocupación por lo que ha sucedido con su equipo en la actual temporada, pues aceptó que han cometido "demasiados errores" y que se distraen mucho.

Por ejemplo, recordó, "somos el equipo que más tiros de esquina tiramos en toda Suramérica, tiramos 71 tiros de esquina entre eliminatorias y Copa América, de los cuales hemos convertido 3 goles, Paraguay que es un equipo fuerte en el juego aéreo, cobró 52 tiros de esquina y convirtió dos goles, pero luego está Brasil, casi cobró la misma cantidad que Paraguay y convirtió 5 goles".

Según el seleccionador, el promedio de gol en propia meta en cada partido es de 1,75, lo que, según señaló, resulta demasiado para un equipo que quiera tener aspiraciones de clasificar a un Mundial.

"Eso hay que corregirlo, evitarlo, porque si nosotros necesitamos de por lo menos dos goles para tratar de empatar un partido, quiere decir que estamos en problemas. Ahí es donde tenemos que ponerle énfasis", resaltó.

Insistió en que Ecuador debe tratar de defenderse mejor, y eso no pasa por la zaga, exclusivamente, porque atacar requiere de un bloque completo, así como la defensa, por lo que se requiere son soluciones a las falencias que se notan de manera evidente.

Alfaro confesó que hasta este martes todavía no tiene la alineación definida para enfrentar a Paraguay, debido a que no ha podido aún dar forma al equipo en solo dos entrenamientos.

Ecuador sufrirá las bajas de los dos defensas centrales, Robert Arboleda, por lesión, y Piero Hincapié, por suspensión, más la lesión del zaguero derecho Ángelo Preciado, por lo que debe buscar a los sustitutos.

"Trataremos desde hoy de plasmar la idea de juego que tengo para enfrentar a Paraguay para tratar de afrontar, además, los partidos consecutivos que tenemos y de la mejor manera", remarcó el estratega argentino.