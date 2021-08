Debut triunfal de Alcaraz y Masarova; derrota sorpresa de Davidovich

El tenista español Carlos Alcaraz fue registrado este lunes al devolverle una bola al británico Cameron Norrie, durante un partido de la primera ronda del Abierto de Tenis de Estados Unidos, en el USTA National Tennis Center, en Flushing Meadows (NY, EE.UU.). EFE/Peter Foley

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 30 ago (EFE).- La joven promesa del tenis español, Carlos Alcaraz, confirmó su gran momento de juego al hacer este lunes el debut en el Abierto de Estados Unidos por la puerta grande con un triunfo arrollador de 6-4, 6-4 y 6-3 frente al inglés Cameron Norrie, vigésimo sexto cabeza de serie.

Alcaraz, de 18 años, que hace su debut en el Abierto, impuso desde el inicio del partido su mejores golpes desde el fondo de la pista y nunca dejó meter en el partido al tenista inglés, que tampoco pudo hacerle daño con su saque.

Al contrario, Alcaraz, que llegaba como semifinalista del torneo de Cleveland, mostró una gran solidez y adaptación a la pista rápida de Flushing Meadows y su resto fue letal para hacer los break que le pusieron en el camino del triunfo.

"Llegué con una gran confianza al partido", declaró Alcaraz. "Después de como rendí en Cleveland sabía que podía mantener mi mejor tenis a la llegada al Abierto y así ha sido".

Ahora el próximo rival de Alcaraz en la segunda ronda será el ganador del partido que disputen el serbio Miomir Kecmanovic y el francés Arthur Rinderkneck.

Alcaraz, número 55 del mundo, acabó el partido con 38 golpes ganadores por apenas 13 errores no forzados, comparados a los 16 y 26, respectivamente, de Norrie, en lo que fue el primer duelo entre ambos como profesionales.

Mientras que la cruz de la moneda fue la derrota sorpresa de Alejandro Davidovich, vigésimo noveno cabeza de serie, que perdió en cinco sets por 5-7, 6-3, 7-5, 6-7 (3) y 6-4 frente al veterano argentino Marco Trungelliti, número 198 del mundo, después de cuatro horas y 27 minutos de acción en la pista siete de Flushing Meadows.

Davidovich, de 22 años, número 32 del mundo, que el año pasado debutó en el abierto con la gran actuación de llegar hasta la cuarta ronda, esta vez fue su peor enemigo cuando no supo controlar los golpes y acabó el partido con 77 errores no forzados por 44 golpes ganadores, comparados a los 64 y 47, respectivamente, de Trungelliti, que juega su segundo Abierto.

Antes del triunfo de Alcaraz, sus compatriotas Pablo Andújar, Pedro Martínez y Bernabé Zapata, que se impuso en el duelo de española al veterano Feliciano López, también habían alcanzado el pase a la segunda ronda.

Junto a la derrota de López y Davidovich también se dio la de Carlos Taberner, número 105 del mundo, que hizo su debut en el Abierto a través de la fase de clasificación y perdió (2-6, 3-6, 6-4, 7-5 y 6-3) ante el holandés Botic van de Zandschulp, 117 en la clasificación de la ATP, después de haber ganado los dos primeros sets.

Mientras que dentro de la competición femenina, Garbiñe Muguruza, novena cabeza de serie, superó el fantasma de la primera ronda, con un triunfo trabajado de 7-6 (4), 7-6 (5) ante la croata Donna Vekic.

Lo mismo que le sucedió a la joven debutante Rebeka Masarova, de 22 años, la número 231 del mundo, que entró al cuadro principal por la fase previa y dio la gran sorpresa este lunes al imponerse 6-7 (9), 7-6 (2) y 7-6 (9) a la rumana Ana Bogdan, 102 del mundo, después de tres horas y 39 minutos en la pista número 9.

La derrota en la competición femenina del tenis español fue para la veterana Carla Suárez Navarro, que jugó su último partido en Flushing Meadows y lo perdió ante la estadounidense Danielle Collins, pero fue despedida con una gran ovación y reconocimiento a su brillante trayectoria profesional que deja después de superar un cáncer de linfoma de Hodgkin.

"Me he podido ir de la manera que deseaba y estoy feliz de haber jugado de nuevo en Flushing Meadows, donde tengo muy buenos recuerdos", declaró Suárez Navarro en la rueda de prensa posterior al partido.