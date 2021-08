31-08-2021 Cultura.- Los Mercenarios 4: Megan Fox, 50 Cent y Tony Jaa se unen a Stallone, Statham y compañía. 'Los Mercenarios 4' está oficialmente en marcha. La cuarta entrega de la saga de acción volverá a contar con Sylvester Stallone como protagonista, además de contar de nuevo con Jason Statham, Dolph Lundgren y Randy Couture. Entre los nuevos fichajes estarán Megan Fox, 50 Cent y Tony Jaa. CULTURA PARAMOUNT/LIONSGATE



'Los Mercenarios 4' está oficialmente en marcha. La cuarta entrega de la saga de acción volverá a contar con Sylvester Stallone como protagonista, además de contar de nuevo con Jason Statham, Dolph Lundgren y Randy Couture. Entre los nuevos fichajes estarán Megan Fox, 50 Cent y Tony Jaa.



Según revela The Hollywood Reporter, Lionsgate y Millennium Media han decidido apostar por una cuarta entrega. La tercera cinta de la franquicia se estrenó en verano de 2014, recaudando más 214 millones de dólares. Aunque no se conocen más detalles de la cinta, el guion corre a cargo de Spenser Cohen ('Extinción'), con revisiones de Max Adams y John Joseph Connolly.



Esta cuarta entrega estará dirigida por Scott Waugh ('Acto de valor', 'Need for Speed'). A pesar de que las tres primeras entregas tuvieron a Stallone como principal protagonista, parece que esta propuesta estará más focalizada en Statham, con Fox como personaje femenino principal.



Precisamente, el actor británico ejercerá también de productor. Stallone fue el encargado de dirigir la primera entrega, además de coescribir el guion junto con David Callaham. Además, el actor nominado al Oscar por 'Rocky' y Creed' coescribió los libretos de las otras dos entregas.



'Los Mercenarios' es una de las sagas de acción con mayor taquilla con casi 800 millones de dólares recaudados con sus tres entregas anteriores. Su premisa principal es reunir a grandes estrellas del género. Entre los actores que han aparecido en las anteriores entregas están Jet Li, Mickey Rourke, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Wesley Snipes, Mel Gibson y Harrison Ford, entre otros.