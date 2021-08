Colombia.- Dos policías muertos en un ataque atribuido al Clan del Golfo en el noroeste de Colombia

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Al menos dos policías han muerto y otros dos han resultado heridos de gravedad este lunes en el noroeste de Colombia en un ataque atribuido a la subestructura del grupo criminal Clan del Golfo que actúa en el sector de Antioquía.



El ataque con explosivos ha tenido lugar sobre las 14.30 horas (hora local) en la vía que une los municipios de Frontino y Uramita, en el departamento colombiano de Antoquia, según ha informado la Policía colombiana a través de su perfil de Twitter.



En información "preliminar", el cuerpo ha calificado el hecho como un "atentado terrorista" atribuible a la subestructura del Clan del Golfo, en concreto la que se encuentra bajo control de alias 'Richard'.



Las autoridades están intentando acceder al lugar para determinar lo sucedido en el ataque, si bien por el momento no ha sido posible debido a las "condiciones climáticas" de la zona.



Según recoge el medio colombiano 'El Espectador', uno de los agentes fallecidos sería el comandante del Distrito 11 de la Policía de Frontino, Mauricio Grueso, de 43 años, mientras el otro sería el agente Wílber Alexander Silva, de 40 años.



Ante estos hechos, el director de la Policía de Colombia, Jorge Luis Vargas, ha aseverado que las autoridades no permitirán que los "actos criminales" del Clan del Golfo "generen incertidumbre en la comunidad" y ha indicado que se ha desplegado "toda" la capacidad institucional.



Este no es el primer ataque de este tipo que se registra en el municipio de Frontino, ya que en los últimos meses se han producido al menos tres.



Además, este lunes otro atentado con explosivos ha tenido lugar en el municipio de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, contra una comisaría, dejando 14 heridos, doce agentes y dos civiles que pasaban por el lugar en el momento de los hechos.