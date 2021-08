Colo-Colo y Audax Italiano comparten la cima del fútbol chileno

Fotografía de archivo de los jugadores de Colo-Colo. EFE/ Benjamín Hernández/Archivo

Santiago de Chile, 30 ago (EFE).- La decimonovena fecha del Campeonato Nacional del fútbol chileno cerró este lunes con dos equipos ocupando la cima de la tabla: Colo-Colo y Audax Italiano acumulan 34 puntos seguidos de cerca por Unión La Calera.

Colo-Colo, que venía con una imparable racha de victorias, cayó ante Cobresal por la cuenta mínima y no logró despegarse de sus escoltas.

Por su parte, Audax Italiano aprovechó su oportunidad y se impuso como local por 1-0 ante O'Higgins en un partido que lo dejó en la segunda posición solo por diferencia de goles, aunque encumbrado con cinco partidos sin conocer derrotas.

Unión La Calera, por su parte, disputó un intenso partido visitando a Unión Española en el Estadio Santa Laura, cayendo finalmente por 2-1 ante los locales.

Los cementeros fueron superiores durante toda la primera mitad, pero el juego asociado y muy ordenado de los hispánicos les permitieron pasar arriba en la cuenta y quedar con los tres puntos en casa.

La Calera suma 32 positivos al cierre de la jornada marchando en el tercer puesto, mientras que Unión Española terminó en el sexto lugar con 27 unidades.

Los azules de Universidad de Chile no pudieron en Talcahuano frente a Huachipato y se llevaron un empate 1-1 desde el Estadio CAP, donde una vez más se hizo presente el actual goleador del torneo con un tanto de penal, Joaquín Larrivey.

El ariete de 37 años pasa por un gran momento futbolístico y acumula 15 dianas para su equipo en lo que va de torneo, rescatando un punto muy valioso para la "U" desde los 12 pasos ante los acereros.

Los universitarios corren en la cuarta posición con 29 puntos, mientras que Huachipato aún no logra afirmarse del todo y sigue en el decimocuarto lugar del torneo con 20 unidades en total.

Universidad Católica, por su parte, cayó por goleada 3-0 ante un irregular conjunto de Palestino, resultado que los dejó en la quinta posición de la general con 29 puntos y que gatilló la salida del ahora extécnico cruzado Gustavo Poyet.

Hace semanas que el rendimiento de Católica dejaba que desear a hinchas y dirigentes del club, en tanto el plantel ha perdido dinamismo en el campo pasando de un juego ofensivo e intenso a uno discreto y de repliegue.

La victoria le dio un respiro al cuadro árabe que hace varias fechas estaba estancando en la zona baja de la general, escalando a la decimotercera posición con 21 unidades.