Chile relaja el toque de queda, México regresa a clases y Bolivia se estanca

Alumnos de la Escuela Telesecundaria 51 fueron registrados este lunes al acudir a clases, en la ciudad de León (estado mexicano de Guanajuato). EFE/Luis Ramírez

Redacción América, 30 ago (EFE).- El avance de la vacunación en América Latina sigue en su desigual ritmo, con países como Chile y México avanzando hacia una especie de normalidad, mientras que otros como Bolivia luchan por salir del atasco en el que se encuentran.

Está demostrado que la inoculación con las distintas vacunas disponibles ayuda a partirle el espinazo a la covid-19, que ha dejado hasta la fecha en el continente americano un registro de 83.479.049 casos y 2.097.836 muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

DOS HORAS MÁS EN LA CALLE EN CHILE

Chile, que ha sido el "rey" latinoamericano en cuanto a la inmunización de su población y que ha aplicado 2.994.332 dosis en los últimos 28 días, según la Universidad Johns Hopkins, retrasó este lunes en dos horas el toque de queda en Santiago al pasarlo de las 22.00 horas a las 00.00.

Esto fue posible gracias a que el 80 % de la población de la Región Metropolitana, donde se encuentra la capital chilena, completó el esquema de vacunación.

Chile viene registrando una caída sostenida de los casos nuevos, que se han replegado hasta niveles no vistos desde abril de 2020.

MÉXICO VUELVE A LAS CLASES

En una muy polémica medida, más de 25 millones de estudiantes mexicanos regresaron este lunes a clases, en medio de la tercera ola de contagios por la pandemia.

Muchos padres enviaron a sus hijos con temor, mientras que otros se abstuvieron.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que este día era "muy importante" y resaltó que "se ha hecho un esfuerzo" con maestros, padres de familia y autoridades para volver a las aulas.

Cerca de 5,2 millones de alumnos de todos los niveles educativos desertaron durante el pasado curso por las clases a distancia y dificultades económicas.

Según cifras registradas por Our World In Data y la Universidad Johns Hopkins, en México se han administrado 84.379.551 dosis (16.386.180 en los últimos 28 días) y más de 33.500.000 han sido completamente vacunadas, pero solamente el 26,3 % de la población ha recibido el esquema en su integridad.

La ansiada inmunidad de rebaño está aún lejos y esto ha hecho que la medida del regreso presencial a las aulas sea considerada por muchos acudientes y sectores políticos como apresurada.

BRASIL Y FLORIDA REGISTRAN BAJAS EN MUERTES Y CASOS

Por su parte, Brasil y el estado de Florida en Estados Unidos registraron este lunes bajas en cuanto muertes y casos, respectivamente.

En el país suramericano se dieron entre domingo y lunes 266 nuevas muertes por coronavirus, el menor número para un día en poco más de nueve meses, con lo que ya acumula 579.574.

El promedio de muertes por la covid-19 en Brasil en los últimos siete días bajó en la fecha hasta las 675 diarias, el menor en ocho meses.

A su vez, en Florida se contaron durante el fin de semana 13.022 casos confirmados, por lo que bajó el número de casos diarios por primera tras al menos cuatro semanas al alza.

Las hospitalizaciones también han disminuido ligeramente en este estado del sur de EE.UU., que durante los últimos días ha estado a la cabeza de ingresos por la covid-19 en todo el país.

MILLONES DE VACUNAS, "ATASCADAS" EN BOLIVIA

En algunos países, la "carretera" de la vacunación es una autopista de última generación, pero en otros todo está por mejorar.

En Bolivia parece que la burocracia o la falta de personal ha hecho que 3,1 millones de vacunas de alrededor de 9 millones ya recibidas estén "estancadas", lo que hace temer nuevos brotes de contagios.

La viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María Renee Castro, lamentó que las vacunas "estén guardadas en refrigeradores" e instó a las gobernaciones y municipios a que pongan su "esfuerzo" para que las vacunas "vayan llegando a la población".

Según Castro, "es necesario que (los Gobiernos subnacionales) contraten personal para garantizar brigadas móviles que vayan acercando a la población y no estar ahí tranquilamente esperando que la población vaya hasta los puntos de vacunación".

Habrá entonces que ir a buscar a la población ya que se han aplicado 5.850.794 dosis, pero apenas 2.650.000 personas tienen el cuadro de inmunización completo para un 23 %.

COSTA RICA APLICA SEGUNDAS DOSIS

Costa Rica ha sido uno de los países que más se ha empeñado en la labor de inmunización de sus habitantes en América Latina (fue el primero en recibir compuestos en la región) y en esta jornada comenzó el adelanto de la jornada de vacunación de segundas dosis contra la covid-19.

Con estas dosis, las autoridades esperan en poco más de un mes completar el esquema para 380.000 personas entre 30 y 57 años.

Hasta ahora Costa Rica aplicaba la segunda dosis 12 semanas después de la primera a las personas entre los 30 y 57 años, pero a partir de este lunes lo hará cuando se hayan cumplido 8 semanas con el fin de acelerar la inmunización y reducir las hospitalizaciones y muertes.

LA COVID-19 SE CEBA CONTRA LA IGLESIA CATÓLICA EN NICARAGUA

La Iglesia católica de Nicaragua recibió este lunes otro duro golpe por cuenta de la pandemia de la covid-19 tras el fallecimiento por esta enfermedad del sacerdote Dámaso Suazo, vicario de la parroquia San Juan Bautista en el norteño municipio de Muy Muy.

Con la muerte de Suazo ya son 5 muertes en los últimos 21 días las que se cuentan entre los miembros eclesiales católicos en el país centroamericano.

La Iglesia católica nicaragüense ha pedido orar por otros nueve sacerdotes que se encuentran enfermos con síntomas de la covid-19, incluido el cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes.

Según el Gobierno nicaragüense, el país acumula 10.970 contagios y 199 muertes por la covid-19 desde marzo de 2020, pero los datos del independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 reportan 4.002 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el coronavirus, así como 22.086 casos sospechosos de contagio.