Chile impacta mercados con su mayor alza de tasa en dos décadas

(Bloomberg) -- El banco central de Chile sorprendió a los economistas con su mayor aumento en la tasa de interés en 20 años, en tanto que el estímulo del Gobierno impulsa la demanda de los consumidores y empuja la inflación por encima de la meta.

Los encargados de política monetaria, encabezados por Mario Marcel, elevaron la tasa de interés a un día en 75 puntos básicos hasta un 1,5% este martes. Doce de los 17 economistas encuestados por Bloomberg esperaban un aumento de 50 puntos básicos, mientras que los cinco restantes vieron un segundo aumento consecutivo de un cuarto de punto.

El directorio del banco central reconoció la necesidad de evitar “una acumulación de desequilibrios macroeconómicos que, entre otras consecuencias, podrían provocar un aumento más persistente de la inflación”, según un comunicado publicado con la decisión. “El Consejo decidió intensificar el retiro del estímulo monetario, aumentando la tasa de política en 75 puntos básicos”.

La decisión es la señal más clara hasta ahora vista de que el directorio del banco está preocupado por el sobrecalentamiento de una de las economías más ricas de América Latina. Muchos analistas esperan que la economía crezca 10% este año gracias a miles de millones de dólares en gastos de emergencia y retiros anticipados de pensiones. La fuerte demanda de los consumidores y los mayores costos de los productos básicos amenazan con mantener la inflación por encima del objetivo durante más tiempo.

“El crecimiento ha seguido acelerándose de la mano de la reapertura económica y la enorme inyección de liquidez en forma de transferencias directas a los hogares y retiros del sistema de pensiones”, escribió Leonardo Suárez, director de investigación de LarrainVial SA, en una nota ante el decisión. “Esperamos que la inflación subyacente continúe acelerándose”.

Suárez predijo con precisión que los funcionarios aumentarían los costos de los préstamos en 75 puntos básicos.

Antes de la decisión de tasa de hoy, los swaps de tipos de interés estaban valorando que los costos de endeudamiento aumentarían a 1,75% en los próximos tres meses y a 2,5% en seis meses.

En los 12 meses hasta julio, los precios al consumidor subieron un 4,5%. El banco central apunta a una inflación de 3%, con un rango de tolerancia de más o menos un punto porcentual.

