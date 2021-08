Carlota Corredera sale al paso de las críticas: "Soy un blanco fácil, pero tengo la conciencia tranquila"

MADRID, 31 (CHANCE)



Demostrando que su apoyo explícito a Rocío Carrasco no le ha pasado factura en su trayectoria profesional, Carlota Corredera acaba de recibir su primer reconocimiento como presentadora en los Premios La Alcazaba, en Ávila. Galardonada al lado de otras importantes figuras de la comunicación en nuestro país, como Joaquín Prat, Sandra Barneda o Matías Prats, la gallega acudió radiante a recibir su premio y, tan sincera como de costumbre y sin miedo a las críticas se ha pronunciado sobre alguno de los temas más candentes del momento, como el reciente despido de 'Sálvame' de Antonio Canales, el enfrentamiento entre María Patiño y Amador Mohedano o las medidas cautelares que José Ortega Cano y Gloria Camila tienen previsto solicitar para impedir que el honor y la imagen del torero quede seriamente dañada con la emisión de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, con quien se posiciona una vez más.



- CHANCE: Enhorabuena. Qué significa este premio.



- CARLOTA: Muchas gracias. Significa mucho, no tengo ningún premio personal, ha habido premiso para el programa, pero personalmente a mí no, estoy muy emocionada.



- CH: Cuesta creerlo.



- CARLOTA: Yo como presentadora llevo exactamente seis años, con 47 años el premio está bien.



- CH: Vaya se ha liado con el comentario de María Patiño sobre lo que había escuchado de la conversación de Belén Esteban y Amador.



- CARLOTA: Lo primero, por delante de todo, desearle a Amador que se recupere, creo que le han dado el alta, me alegro muchísimo, una cosa son las diferencias en la tele y otra la salud, la salud va por encima y por delante de todo. Yo por otro no puedo hacer otra cosa que apoyar a María Patiño, ella hizo su trabajo, dar una información que ella escuchó en un pasillo del Deluxe, no estamos hablando de una cámara oculta, él lo dijo según María delante de María y de ella, hay que asumir las cosas que se dicen, para él es un disgusto y para toda la familia, pero lo que no me gusta y me parece muy feo es que en un momento como este se intente culpabilizar de un problema de salud a una periodista, me parece súper injusto. Yo estoy con María Patiño.



- CH: Belén Esteban va a aclarar.



- CARLOTA: Seguro, cuando acabe sus vacaciones volverá y Belén nunca ha tenido problemas para hablar de nada, menos de este tema. Yo confió tanto en María que no se va a inventar algo así y mucho menos va a implicar a una amiga como Belén. Creo que todo se aclarará.



- CH: A raíz de esto Ortega Cano va a tomar medidas cautelares y pueden comprometer la emisión del programa.



- CARLOTA: Ortega Cano tiene que hacer lo que sus bogados le digan, él está en su pleno derecho, Rocío no ha dicho nada, no ha hablado del matrimonio de su madre, ha dicho que para ella no fue una decisión acertada y lo va a mantener hasta el final. Yo si tengo la conciencia tranquila y no tengo ningún problema en mi trayectoria con una persona como Rocío, como hermana, cuñada, marido o como sea, cuando tú no tienes nada que ocultar, no se tiene que tener miedo a nada.



- CH: Como estás viendo a Rocío.



- CARLOTA: Yo la veo muy bien, la vi el otro día, la vi muy tranquila, muy segura y la vi liberada, a mí me hizo muy feliz verla le otro día así, la veo con ganas también de hacer esta segunda docu serie y yo confío muchísimo. A pesar de todo lo que se ha dicho de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', yo no tengo ninguna duda que cada palabra que ha dicho la ha medido, hará exactamente lo mismo en la segunda parte, si hay algo que caracteriza a Rocío es que es una persona muy sensata. Llegará hasta donde quiera llegar, si hay alguien que ha mantenido la trayectoria de Rocío en estos 15 años respecto a su madre ha sido impecable, por qué va a dejar de serlo ahora.



- CH: Se dice que a lo mejor Gloria o José Fernando podrían enfadarse porque saque unos escritos que también son de su madre.



- CARLOTA: Yo lo comenté, Rocío no ha dicho que vaya a mostrarlos, ha dicho que existen, yo si fuese José Fernando o Gloria Camila, hablaría con Rocío Carrasco y le pediría que me dejase leerlos. Si mi madre ha hablado a través de sus escritos y habla de cómo se sentía y de sus vivencias, ya no por lo que diga de mi padre, simplemente me encantaría que mi madre hubiese dejado sus vivencias y sus pensamientos por escrito. Yo intentaría conocer ese contenido, pero ya lo dejó el otro día muy claro, es la heredera universal y esos manuscritos son suyos.



- CH: Crees que llegará antes la reconciliación con sus hijos Rocío y David o sus hermanos.



- CARLOTA: Creo que una persona que ha pasado por lo que ha pasado ella, necesita para levantarse cada día pensar que siempre va a haber una puerta abierta con sus hijos. Yo lo pienso como madre que soy, yo necesitaría saberlo, por muy lejana y complicada que la vea. Con sus hermanos, en el documental siempre ha hablado con mucho cariño de ellos, no le he escuchado una mala palabra de José Fernando y Gloria Camila, veremos qué pasa.



- CH: Tu crees que Olga Moreno se enfadará con Marta López por ese intento que hizo Marta de darle información a Rocío de su hija.



- CARLOTA: No tengo ni idea, no sé si fue algo espontaneo de Marta o algo que le pidieron, se lo preguntaré a Marta. A mí me llamó mucho la atención lo que sucedió, pero también me encantó lo que dijo Rocío, nada de lo que me puedas decir de mi hijo no lo sé.



- CH: Has hablado con Antonino Canales.



- CARLOTA: No, yo con Canales no tengo nada, fui la mensajera, llego allí, me dicen que me toca despedir a Antonio Canales y yo soy una profesional y tengo que hacer lo que me piden los directores, esté de acuerdo o no con la puesta en escena. A veces yo soy un blanco más fácil que otras personas y Canales tiene todo el derecho al pataleo pero tengo la conciencia muy tranquila. Yo no decidí que él no siguiese siendo colaboradora, tendrá que pedirle cuentas a quien ha decidido su no continuidad.



- CH: Por tu parte no hay rencor.



- CARLOTA: Yo no tengo nada de relación con él, he coincidido poco con él, he tenido un trato súper respetuoso con el fuera de la tele, creo que el otro día estuve paciente y escuchado a una persona que acaba de tener una mala noticia y está enfadado. Qué me queda a mí.