Brasil entrena completo por primera vez a dos días del partido con Chile

El entrenador Tite de Brasil. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Sao Paulo, 31 ago (EFE).- La selección brasileña que se medirá a las de Chile, Argentina y Perú en esta triple jornada de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 se entrenó este martes por primera vez completa, con sus 24 jugadores convocados e incluyendo a Neymar, a sólo dos días de la visita que hará a La Roja en Santiago.

Tras haber comandado el lunes un entrenamiento con sólo trece jugadores, ya que la mitad del equipo fue enviado al gimnasio para trabajos regenerativos, el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi "Tite", finalmente tuvo este martes a todos sus convocados a disposición.

A los 22 jugadores que habían llegado el lunes a la concentración de la Canarinha en la ciudad brasileña de Sao Paulo se sumaron este martes el delantero Neymar y el zaguero Marquinhos, jugadores del París Saint Germain (PSG) francés y que desembarcaron en la mañana de este martes en Brasil.

Además de los nueve jugadores de clubes ingleses que habían sido convocados y fueron sustituidos ante el veto de la Premier League por motivos sanitarios, el único que no se presentó ante Tite fue el centrocampista Matheus Nunes, que no fue liberado por el Sporting portugués y aún no ha decidido si opta por jugar en la selección de Brasil o en la de Portugal.

En el entrenamiento de este martes en las instalaciones del club Corinthians, del que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) transmitió media hora por las redes sociales, los brasileños practicaron jugadas de dominio de balón, algunas tácticas ofensivas y algunas defensivas y cobros con balón parado.

En las jugadas de ataque y defensa, Tite dividió sus jugadores en dos equipos, uno integrado por Daniel Alves, Matheus Cunha, Everton Ribeiro, Casemiro, Claudinho, Bruno Guimarães y Vinicius Junior, y otro compuesto por Malcom, Alex Sandro, Gerson, Éder Militao, Danilo, Gabriel Barbosa "Gabigol" y Lucas Paquetá.

En un partidito de menos de 10 minutos, el primer equipo se impuso por 1-0 con un gol al final de Matheus Cunha, fichado recientemente por el Atlético de Madrid, tras asistencia de Daniel Alves.

Neymar, Hulk, Miranda, Guilherme Arana, Lucas Veríssimo, Edenílson y Marquinhos no participaron en esta actividad pero hicieron trabajos dirigidos, así como los tres porteros: Weverton, Santos y Everson.

Pero la transmisión por televisión fue interrumpida cuando Tite pretendía dividir a su equipo entre posibles titulares y suplentes, por lo que fue imposible obtener pistas sobre el equipo con el que Brasil saldrá ante Chile el jueves.

La selección brasileña realizará un último entrenamiento el miércoles en Sao Paulo antes de viajar a Santiago, se medirá a Chile en la noche del jueves y volverá al país el viernes.

El domingo recibirá a Argentina en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo también por las eliminatorias y el 9 de septiembre se medirá a Perú en la Arena Pernambuco de la ciudad brasileña de Recife.

Brasil, invicto con seis victorias en seis partidos, lidera la clasificación de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, con 18 puntos y una amplia ventaja sobre sus escoltas.

La Canarinha puede alcanzar un récord el jueves si se impone a Chile ya que por primera vez completará siete victorias consecutivas en partidos por las eliminatorias mundialistas y prácticamente pondrá un pie en Catar en caso de que triunfe en los tres partidos de septiembre.