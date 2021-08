Bolivia registra 411 nuevos contagios y 18 fallecidos por coronavirus

Personal de sanidad atiende a un enfermo con covid-19 en los domos de terapia intensiva del Hospital Japonés en Santa Cruz (Bolivia). EFE/Juan Carlos Torrejón/Archivo

La Paz, 30 ago (EFE).- Bolivia registró este lunes 18 fallecimientos y 411 nuevos casos de la covid-19 en una jornada en que las autoridades nacionales advirtieron de que el país acumula 3,1 millones de vacunas "estancadas" o no aplicadas de alrededor de 9 millones que ya recibió y que hacen temer nuevos brotes de contagios.

Las cifras reportadas en esta jornada por el Ministerio de Salud elevan a 18.429 las muertes y a 490.467 los casos acumulados desde marzo de 2020, cuando se registraron los primeros contagios de la enfermedad en territorio boliviano.

Santa Cruz, Tarija y Cochabamba fueron las regiones con el mayor número de nuevos contagios, con 166, 71 y 69, respectivamente, mientras que las cifras oscilaron entre uno y 38 en los otros seis departamentos, según los datos oficiales.

Los casos activos actualmente son 37.566, mientras que el acumulado nacional de pacientes recuperados es de 434.472, señala el informe.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, resaltó que el país se encuentra en la "onceava semana sostenida de desescalada epidemiológica" de casos de la covid-19 al presentar el informe semanal correspondiente al periodo del 21 al 28 de agosto.

"El hecho de que presentemos una desescalada no quiere decir que el virus ha desaparecido, por tanto, hoy más que nunca debemos extremar las medidas de bioseguridad en nuestro país", remarcó la autoridad.

Auza aclaró que la disminución de contagios puede intercalarse con incrementos ligeros en las próximas semanas sin que esto suponga que el país se encuentre en una cuarta ola de la pandemia.

El ministro enfatizó en la necesidad de que la población que aún no se ha inmunizado contra la enfermedad lo haga porque “la cuarta ola va a ser de aquellas personas que no han recibido la vacuna”.

También exigió a los gobiernos regionales y municipales que cumplan su parte para avanzar en la vacunación y los controles para evitar contagios masivos.

Según el reporte reciente, hasta el momento, 2.719.235 personas han completado el esquema de vacunación contra la covid-19 en Bolivia y otras 3.230.897 recibieron la primera dosis, de un aproximado de 7,1 millones de habitantes en edad "vacunable".

El Estado boliviano ha adquirido vacunas chinas Sinopharm y rusas Sputnik V para el plan nacional de inmunización, que también se lleva adelante con las donadas mediante el mecanismo Covax de Naciones Unidas que son las AstraZeneca, Pfizer y Janssen, estas últimas monodosis.

La viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María Renee Castro, advirtió en la mañana sobre la acumulación de fármacos , de la que responsabilizó a los gobiernos subnacionales.

Según Castro, gobernaciones y municipios "van a ser responsables de que la cuarta ola llegue y la quinta ola llegue" si no se esfuerzan por hacer que las vacunas lleguen a la población mediante, por ejemplo, brigadas móviles.