Belén Esteban, molesta con Terelu Campos por haber hablado públicamente de su hija

25-08-2021



MADRID, 31 (CHANCE)



Después de un mes inolvidable en el que ha disfrutado de su familia en su adorado Benidorm, de una semana romántica con Miguel Marcos en las Islas Canarias, y de una escapada mágica a Reino Unido con su hija Andrea Janeiro, Belén Esteban ya está de regreso en Madrid. Muy bronceada y con las pilas cargadas después de unas de las vacaciones más especiales de su vida y en las que ha podido desconectar por completo, la 'princesa del pueblo' cuenta las horas para volver a 'Sálvame' y pronunciarse sobre la polémica en la que se ha visto envuelta en los últimos días.



"Ilusionada" con su regreso al trabajo y deseando que todo "vaya bien", Belén confiesa que "no he visto nada y sinceramente no tengo ni idea de lo que se ha dicho, pero cuando llegue me enteraré". Una manera muy sutil de evitar 'mojarse' (por el momento) en uno de los asuntos más espinosos del momento, es decir, el enfrentamiento entre María Patiño y Amador Mohedano.



Y es que la presentadora de 'Socialité' sostiene que el exmarido de Rosa Benito les habría dicho a la ex de Jesulín de Ubrique y a ella hace dos meses, durante una publicidad de 'Viernes Deluxe', que José Ortega Cano había dado 'mala vida' a su hermana Rocío Jurado, pero que no era el momento de sacarlo a la luz por el delicado estado de salud y la avanzada edad del torero. Una información que Amador negaba tajantemente horas antes de sufrir una hemorragia intestinal, amenazando a María Patiño con interponer una demanda si no rectificaba en sus palabras. Algo que, como era de esperar, la periodista no ha hecho, citando a su amiga y compañera Belén como testigo del momento. La de San Blas, por el momento, ni confirma ni desmiente, guardando sus palabras para su esperada reaparición en 'Sálvame' que se producirá este miércoles.



Muy discreta con sus vacaciones estivales y asegurando que no tiene por qué dar "explicaciones" de con quién ha estado en Londres, Manchester y Liverpool, Belén ha mostrado su enfado con Terelu Campos por hablar de la buena relación que mantiene Andrea con su tía Carmen Janeiro. "Mi hija no es personaje público, entonces también me parece muy injusto que la estén sacando todo el tiempo porque si es una persona que es anónima me gustaría que se respetara y no tengo nada que decir", ha zanjado molesta.



Por último, y después de que muchos la acusasen de no ser ella la de la fotografía con la recientemente ha celebrado con un sensual desnudo su millón de seguidores en Instagram, Belén ha confesado incrédula que no se cree que la gente desconfíe de ella: "¿Qué me he cogido una doble? ¡Ay Dios! Soy yo, soy yo". ¡Dale al play y no te pierdas sus primeras declaraciones tras sus vacaciones!