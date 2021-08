Bachelet insta al Gobierno mexicano a "garantizar" búsqueda de desaparecidos

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI/Archivo

Ciudad de México, 31 ago (EFE).- La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, insistió este martes en la necesidad de que el Gobierno mexicano garantice la búsqueda de personas desaparecidas, un día después del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

"Es necesario garantizar la búsqueda de todas las personas desaparecidas y el acceso a la Justicia, así como prevenir nuevas desapariciones", dijo en su participación en el foro "Avances y pendientes en la agenda de Desaparición de Personas en México", organizado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

La política chilena inició su intervención destacando las recurrentes palabras de los familiares de personas desaparecidas: "este es un día que no debería existir".

Sin embargo, dijo, frente a esta enorme lacra por la que más de 91.000 personas continúan desaparecidas en México, desde que inició el registro en 1964, es necesario "alzar la voz y caminar junto a las familias".

En este sentido, enfatizó la responsabilidad de las autoridades con los familiares, quienes, consideró, deben ser partícipes de las decisiones gubernamentales y de las estrategias que se desarrollan con el fin de garantizar el derecho a la verdad, al acceso a la Justicia y a la no repetición.

"Aliento igualmente a las autoridades a fortalecer la efectividad de la búsqueda inmediata, partiendo del principio de búsqueda en vida. Esto debe hacerse con enfoque diferencial y perspectiva de género", consideró.

A pesar de la dificultad en los avances en materia de desapariciones, Bachelet reconoció los esfuerzos del Gobierno mexicano en relación con la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), cuyo grupo coordinador fue presentado el pasado lunes.

El MEIF fue creado oficialmente por el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en diciembre de 2019 y tiene como mandato la identificación, notificación y restitución digna de los más de 37.000 cuerpos pendientes de identificación en México.

Por otra parte, la alta comisionada vaticinó que la primera visita a México del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU "puede contribuir a superar los retos que se enfrentan".

El pasado lunes, el Ejecutivo mexicano anunció que, tan pronto el coronavirus lo permita, tendrá lugar la visita del Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés), un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes.

Bachelet recordó la importancia de luchar contra la impunidad en un país en el que el 94 % de los delitos no se resuelven. "La impunidad constituye un llamado a la repetición de tan terribles hechos", dijo.

"No puedo dejar de mencionar la necesidad de atender a las familias de las personas desaparecidas que resienten terribles consecuencias en sus proyectos de vida. (...) Hoy, como lo dije hace dos años, 'sin ustedes, sin las familias, nada'", terminó la política chilena.