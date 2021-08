Austria, Chequia y Dinamarca: "Los afganos deben quedarse en países vecinos"

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / POOL

Bruselas, 31 ago (EFE).- Los ministros del Interior de Austria, la República Checa y Dinamarca coincidieron este martes en que los afganos que están huyendo de su país tras la toma del poder por parte de los talibanes deben permanecer en naciones fronterizas con Afganistán y no venir a Europa.

Esos titulares de Interior dijeron además que los Veintisiete deben apoyar a los territorios de la región "mejor que en 2015", cuando llegaron a la Unión Europea más de un millón de refugiados, debido especialmente a la guerra en Siria.

Los tres ministros comparecieron juntos a su llegada al Consejo extraordinario de Interior de este martes en Bruselas, dedicado en exclusiva al ángulo migratorio de la crisis en Afganistán, con vistas a buscar estrategias para que no se repita la inmensa presión migratoria que tuvieron que enfrentar hace seis años, cuando casi la mitad de las personas en busca de protección internacional en la UE fueron sirios.

"La gente no debería venir a Europa, debería quedarse en la región. Nuestro trabajo es estabilizar la región y asegurar que las organizaciones internacionales que trabajan allí están correctamente financiadas", subrayó el ministro del interior danés, Mattias Tesfaye, que instó también a "no criticar a los países que apoyan a las fronteras europeas".

"Lo hicimos en 2015 y no debemos repetirlo ahora", añadió, y se refirió específicamente a Lituania y Polonia -ante su crisis con Bielorrusia- o Hungría, pero también países del sur como España.

También su homólogo checo, Jan Hamacek, incidió en que es importante apoyar a los países fronterizos con Afganistán "mejor que en 2015" e instó a "no mandar ningún mensaje falso que pudiera crear esperanzas que no puedan cumplirse".

El titular austríaco del Interior, Karl Nehammer, coincidió en que "lo importante es mandar el mensaje correcto": "Quedaos allí y apoyaremos a la región para que ayude a la gente allí", resumió.

Las posturas enfrentadas entre varios países europeos -otros, como Luxemburgo, han pedido seguir el ejemplo de países fuera de la UE que ya han comprometido cifras de acogida- han tensando el encuentro de ministros del Interior en Bruselas, según fuentes europeas.