Arturo Vidal: "Este partido contra Brasil lo estoy esperando hace tiempo"

En la imagen, Arturo Vidal de Chile. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Santiago de Chile, 31 ago (EFE).- El referente y mediocampista de la selección chilena de fútbol Arturo Vidal dijo este martes que espera con ganas el choque ante Brasil que se disputa el próximo jueves por la triple fecha FIFA camino al Mundial de Catar 2022.

"Estoy motivado, me he preparado de la mejor forma. Este partido lo estoy esperando hace tiempo y esperamos quedarnos con los tres puntos", aseguró el volante del Inter de Milán en declaraciones a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Vidal, uno de los pilares de la llamada Generación Dorada -que le dio a Chile dos Copa América consecutivas en 2015 y 2016-, afirmó que en la triple fecha donde además deberá enfrentar a Colombia y Ecuador espera obtener buenos resultados para "sacar diferencia con otras selecciones".

"Brasil está claramente más arriba, más tranquilo, pero con las otras dos selecciones estaremos peleando hasta el final para clasificar al mundial", apuntó Vidal, que este martes completó en Santiago de Chile, junto al resto de seleccionados, la segunda jornada de entrenamientos para preparar el partido.

Consultado por la propuesta de juego que mostrará Chile en el campo, el formado en Colo-Colo explicó que se trata de un choque distinto al vivido en la última edición de Copa América, donde La Roja cayó por la cuenta mínima ante una verdeamarela complicada para encontrar su ritmo.

"Ese era un partido a muerte, en eliminatorias hay que pensar un poco más en lo que puede pasar más adelante. Acá hay que sacar puntos y avanzar en la tabla. Creo que será un partido intenso, importante para nosotros, nos gustaría volver a hacer lo que hicimos en la eliminatoria pasada", agregó.

Chile ostenta una marca a la que se aferra en las horas previas al compromiso con los de Tite: fue la última selección en batir a Brasil en un proceso eliminatorio en octubre de 2015 en un recordado 2-0 con goles de Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Desde entonces, Brasil no ha caído en esa instancia y a la fecha tiene un puntaje perfecto con 18 positivos en seis partidos disputados, ubicándose primero en la general seguido por Argentina que tiene 12 unidades.

Chile, por su parte, está necesitado de puntos y corre séptimo con solo seis unidades en seis partidos jugados.