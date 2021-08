Apple agregaría funciones satelitales a iPhone para emergencias

(Bloomberg) -- Los esfuerzos de Apple Inc. para agregar capacidades satelitales al iPhone se centrará en situaciones de emergencia, lo que permitirá a los usuarios enviar mensajes de texto a los socorristas e informar sobre accidentes en áreas sin cobertura celular.

La compañía está desarrollando al menos dos funciones de emergencia relacionadas que dependerán de las redes satelitales, con el objetivo de lanzarlas en futuros iPhones, según una persona con conocimiento de la situación.

Apple ha estado trabajando en tecnología satelital durante años, con un equipo que explora el concepto desde al menos 2017, había informado Bloomberg. Las especulaciones de que el próximo iPhone tendrá capacidades satelitales aumentaron esta semana después de que el analista de TF International Securities Ming-Chi Kuo dijo que el teléfono probablemente funcionará con espectro propiedad de Globalstar Inc.

Eso ha llevado a la conjetura de que el iPhone se convertirá en algo parecido a un teléfono satelital, liberando a los usuarios de tener que depender de las redes celulares. Pero el plan de Apple inicialmente tiene un alcance más limitado, según la persona, con el objetivo de ayudar a los clientes a manejar escenarios de crisis.

Y aunque el próximo iPhone podría tener el hardware necesario para las comunicaciones por satélite, es poco probable que las funciones estén listas antes del próximo año, dijo otra persona, que pidió no ser identificada porque los planes aún no son públicos. Las funciones también podrían cambiar o eliminarse antes de su lanzamiento.

Un representante de Apple declinó realizar comentarios.

El primer componente de mensaje de emergencia vía satélite permitirá a los usuarios enviar mensajes de texto a los servicios y contactos de emergencia a través de una red satelital cuando no haya señal de celular disponible. Esa función se integrará en la aplicación de mensajes como un tercer protocolo, junto con los SMS e iMessage estándar, y aparecerá con burbujas de mensaje grises en lugar de verdes o azules. La segunda característica será una herramienta para informar emergencias importantes, como accidentes aéreos y hundimientos de barcos, también utilizando redes satelitales.

La herramienta de mensajes de texto vía satélite, cuyo nombre en código es Stewie dentro de Apple, restringirá los mensajes a una longitud más corta. Los mensajes de texto se enviarán automáticamente al teléfono de un contacto de emergencia, incluso si la configuración de no molestar está activada. Un diseño planificado permitirá al usuario enviar el mensaje escribiendo “Emergencia SOS” donde normalmente ingresarían el nombre de un contacto. Además de enviar mensajes de texto, es posible que el servicio también pueda realizar algunas llamadas telefónicas.

Esta opción será útil en áreas como montañas o lagos remotos, donde la cobertura 4G o 5G puede no estar disponible. Como parte de sus esfuerzos más amplios, Apple incluso ha considerado eventualmente desplegar sus propios satélites, pero es probable que esta característica dependa de las redes existentes.

La segunda función de emergencia se centra en permitir que los usuarios informen de una crisis. El teléfono le preguntará qué tipo de emergencia está ocurriendo, por ejemplo, si se trata de un automóvil, bote, avión o incendio.

El sistema también puede recibir información más específica, como una persona que cae por la borda o un barco que se hunde. Le preguntará al usuario si se necesitan servicios de búsqueda y rescate, si hay comportamientos sospechosos o armas involucradas, y si una persona ha sufrido una lesión traumática.

Al comunicarse con los servicios de emergencia, la función puede enviar la ubicación y la identificación médica del usuario, una tarjeta virtual en la aplicación de salud con el historial médico, la edad, medicamentos e información del usuario, como la altura y el peso. También puede notificar a los contactos de emergencia del usuario, generalmente miembros de la familia, amigos o médicos.

No está claro a qué servicios o proveedores de emergencia se conectaría el sistema. El conjunto de características competiría con el dispositivo Garmin inReach, que permite a los usuarios enviar mensajes cortos o un SOS a través de redes satelitales.

Por supuesto, ambas funciones dependerán de la disponibilidad de satélites y de las normativas locales. No están diseñados para funcionar en todos los países, y Apple ha creado un mecanismo que les pedirá a los usuarios que estén al aire libre y caminen en una dirección determinada para ayudar al iPhone a conectarse a un satélite. La vinculación a una red tampoco siempre será instantánea, ya que la prueba de la función indica que a veces puede tardar hasta un minuto en funcionar.

Para conectarse a satélites, Apple necesitará un chip especial. Si bien la compañía está desarrollando sus propios módems celulares personalizados para su uso en los próximos años, todavía planea utilizar en el corto plazo un módem Qualcomm Inc.

La especulación de que el próximo iPhone tendrá capacidades satelitales hizo subir las acciones de Globalstar en un 64% el lunes. Dicha compañía dijo anteriormente que había firmado un acuerdo con una parte no identificada para desarrollar un nuevo servicio, una divulgación que algunos ahora creen que es evidencia de que es el socio de Apple.

