Alemania.- Merkel entra en campaña cargando contra los socialdemócratas por sus potenciales socios

BERLÍN, 31 (DPA/EP)



La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha lanzado este martes una rara crítica a su actual compañero de Gobierno y candidato socialdemócrata para las próximas elecciones, Olaf Scholz, al que ha querido añadir presión por sus potenciales alianzas postelectorales con Die Linke (La Izquierda).



Las coaliciones que puedan surgir tras los comicios del 26 de septiembre son motivo recurrente en una Alemania que, actualmente, está gobernada por los dos grandes partidos. Los sondeos anticipan el fin de la 'gran coalición' entre la Unión Cristiano Demócrata (CDU) y el Partido Social Demócrata (SPD) o, al menos, una alianza tripartita.



Die Linke, que oscila entre el 6 y el 7 por ciento en intención de voto, podría apuntalar una coalición de centro-izquierda, pero algunos de sus mensajes, por ejemplo en contra de la OTAN, generan recelos en ciertas élites. Scholz ya ha dejado claro que su hipotético gobierno reconocería el papel de la OTAN, pero no ha descartado expresamente futuros acuerdos con Die Linke.



Merkel ha señalado este martes que hay "una enorme diferencia" entre ella y Scholz. "Conmigo como canciller, nunca habría una coalición de la que formase parte Die Linke. No está claro que Olaf Scholz pueda decir lo mismo", ha declarado la actual jefa de Gobierno, que no concurre como candidata en estas elecciones.



Su compañero Armin Laschet, que lidera la CDU en esta cita, ya reclamó el domingo en el debate televisado a Schozl que se expresase de forma clara e incluso la aspirante de Los Verdes, Annalena Baerbock, ha marcado distancias este martes con Die Linke, recordando el rechazo de esta formación a la misión de evacuación desde Afganistán.



Según Baerbock, Los Verdes "hablarán con todos los partidos democráticos" pasadas las elecciones, pero considera que la formación izquierdista se ha autodescartado con sus posicionamientos en el Bundestag. La dirección de Die Linke había recomendado la abstención, pero algunos diputados votaron a favor y otros en contra de la misión.