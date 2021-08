Afganistán.- Los talibán aspiran a una buena relación diplomática con EEUU tras la retirada de Afganistán

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Uno de los portavoces de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha asegurado este martes que los insurgentes quieren mantener una buena relación diplomática con Estados Unidos y con el resto del mundo, después de que Washington haya completado su retirada de Afganistán.



En una comparecencia pública, Muyahid ha remarcado que las relaciones diplomáticas del nuevo gobierno afgano tienen vocación de ser "fuertes" y los insurgentes tienen la intención de mejorarlas en el futuro, con el objetivo de que la comunidad internacional no les considere "una amenaza", ha recogido la cadena Ariana.



Muyahid también ha instado a la ciudadanía a estar "unida" tras la salida de Estados Unidos y ha urgido al pueblo afgano a "superar sus diferencias", indicando que la comunidad internacional podría no apoyar a Afganistán si el pueblo no está unido.



De forma paralela, ha señalado que el nuevo gobierno afgano representará a todos los ciudadanos y ha abordado asuntos como la situación económica del país, por lo que ha pedido a otros países "invertir" en Afganistán, según recoge la BBC.



En cuanto a la formación de un nuevo gobierno, el comisionado adjunto de Cultura de los talibán, Ahmadulá Wasiq, ha precisado que se producirá "pronto" para que el "sistema comience a funcionar, para abordar los asuntos pendientes y para que las personas vuelvan a sus vidas".



Los talibán han finalizado la ronda de consultas abierta para formar un gobierno en Afganistán y anunciarán sus decisiones pronto, según ha informado este martes Al Yazira, que cita una fuente de la insurgencia.