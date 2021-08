Venezuela.- Albares anuncia contactos con Gobierno y oposición de Venezuela para ver cómo España pueda ayudar al diálogo

30-08-2021 El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en rueda de prensa, después de recibir al Ministro de Asuntos Exteriores de Eslovenia, Anze Logar, a 30 de agosto de 2021, en el Palacio de Viana, Madrid, (España). Durante la rueda de prensa, Albares ha resaltado que un centenar de países, incluido España, están trabajando para poder seguir evacuando a antiguos colaboradores afganos en el menor tiempo posible. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este lunes que tiene previsto mantener contactos con Gobierno y oposición de Venezuela con vistas a poder conocer cómo España pueda ayudar en el proceso de diálogo iniciado entre ambas partes hace unos días en México.



Según ha desvelado durante su comparecencia en el Congreso, este mismo miércoles se reunirá con el encargado de negocios de Venezuela, Mauricio Rodríguez Gelfenstein, máximo representante del Gobierno de Nicolás Maduro en España, ya que ambos países mantienen rebajado el nivel de relaciones y no cuentan con embajador en sus respectivas capitales.



Asimismo, tiene previsto recibir a Leopoldo López, una de las principales figuras de la oposición y que tras permanecer refugiado en la Embajada española en Caracas durante año y medio ahora reside en España. López es miembro de Voluntad Popular, el partido al que pertenece Juan Guaidó, al que algunos países como Estados Unidos consideran como presidente legítimo de Venezuela, pero no España.



Además, ha precisado, hablará por teléfono con Henrique Capriles, antiguo candidato opositor a la Presidencia y que se ha erigido en los últimos tiempos como una figura más partidaria del diálogo con el Gobierno que el bloque encabezado por Guaidó.



El objetivo de estos contactos, es "tener una visión lo más amplia posible de cómo puede España ayudar a ese diálogo", que ha confiado en que "salga adelante" puesto que "lleva ya mucho tiempo fraguándose y no termina de concretarse".



Así las cosas, no ha descartado más contactos "con otros miembros de la oposición si fuera necesario", siempre sobre la premisa de que España considera que "tienen que ser los venezolanos los que decidan su futuro".



Los contactos de Albares se producirán dos días antes de la segunda cita entre Gobierno y oposición en Ciudad de México. El diálogo está mediado por Noruega y cuenta con Países Bajos como país acompañante de la oposición y Rusia del Gobierno venezolano. Además se ha creado un grupo de países amigos para respaldar dicho diálogo, entre los que está Estados Unidos pero no España por ahora.