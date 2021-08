Tabárez sostiene que la baja de Cavani obedece a una "estrategia deportiva"

El entrenador Óscar Washington Tabárez de Uruguay. EFE/ Joedson Alves/Archivo

Montevideo, 30 ago (EFE).- El seleccionador uruguayo de fútbol, Óscar Tabárez, sostuvo este lunes que la decisión de bajar de la convocatoria al goleador del Manchester United Edinson Cavani para la triple fecha de Eliminatorias a Catar 2022 obedece a una "estrategia deportiva".

Así lo explicó el experimentado entrenador en conferencia de prensa y detalló que, debido a los tiempos de cuarentena que estaría obligado a hacer y a los pocos minutos de juego acumulados en la Premier League -solo jugó 45 minutos ante el Wolves-, esto provocaría que el goleador esté en peores condiciones para la triple ventana de Eliminatorias que se jugará en octubre.

"Se asila de su equipo, de su actividad, el panorama que nos habría presentado sería la pérdida que ha ganado del mejoramiento de su forma, recién jugó los primeros minutos desde que jugó la Copa América, eso lo llevaría a quedar relegado en la posibilidad de integrar el plantel que sigue compitiendo en la Premier y para octubre seguramente tendría que volver prácticamente sin jugar en su equipo", sostuvo.

Asimismo, 'el Maestro' resaltó que la decisión de dar de baja a Cavani tenía que ser institucional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ya que es fruto de gestiones que no dependen del cuerpo técnico, como tampoco dependerá de ellos la posibilidad de que en octubre efectivamente Cavani pueda jugar en la Celeste.

"¿Quiénes deben encargarse de esas gestiones? La AUF, Conmebol, FIFA y agregaría que tendrían que participar representantes de los equipos de la Premier, colaborar en la solución del problema. No es asunto de entrenadores ni de quién le paga los sueldos a los jugadores, en esas cosas yo no me meto. Porque además no está bien escudarse en decisiones del Estado con fines sanitarios para evitar desventajas deportivas o para sacar ventajas del mismo tenor", reflexionó.

Tabárez contó también que esta decisión fue tomada en conjunto con el goleador de la Celeste y que fue "una cosa estratégica desde el punto de vista deportivo".

Con respecto a esta triple jornada en la que Uruguay visitará este jueves a Perú y luego será local frente a Bolivia y Ecuador, Tabárez enfatizó que "hay mucha paridad" pero que confía en que en esta oportunidad tendrá un condimento extra debido al retorno del público en los partidos que se disputarán en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo.

Además de Cavani, en estos juegos tampoco estarán el otro goleador estrella, Luis Suárez, y el zaguero Sebastián Coates, ambos con lesiones de rodilla.

Para Tabárez, ahora lo que deben hacer es llenarse de "sensaciones positivas" para motivar a los futbolistas que están e intentar suplantar esas bajas.

"A nuestro entender con este potencial que va a potenciar uruguay para estos tres partidos, creemos que tenemos posibilidades de conseguir lo que queremos", agregó.