Susana Bicho sale en defensa de Anabel Pantoja tras la polémica por su boda en La Graciosa

Exconcursante de 'Gran Hermano', exparticipante de 'La isla de las tentaciones' - donde rompió su noviazgo con Gonzalo Montoya - y una de las influencers más populares y seguidas del momento, Susana Molina (más conocida como Susana Bicho) es también una de las mejores amigas de Anabel Pantoja. Ambas se conocieron hace años en Sevilla e, inseparables desde el primer momento, incluso compartieron piso en Madrid cuando ambas se mudaron a la capital por sus respectivos compromisos progesionales.



Por eso, Susana no ha dudado en salir en defensa de la sobrina de Isabel Pantoja por la polémica que rodea a su boda. Criticada por no desvelar la fecha exacta del enlace para salvaguardar la exclusiva y por los ecologistas por haber elegido La Graciosa - una isla casi 'salvaje' como lugar para casarse, su íntima amiga da la cara por ella y asegura que lo único que le importa a la colaboradora televisiva es que todo el mundo esté bien en su gran día.



Confirmando que no se perdería la boda de Anabel por nada del mundo aunque todavía no tiene nada pensado "porque soy mucho de última hora", Susana se atreve a opinar sobre cómo será el vestido de la 'sobrinísima'. "Creo que será más clásica aunque es una boda más relajada, no tan estricta", apunta, sin mojarse sobre si la relación con Kiko Rivera está bien en este momento: "Te juro que no tengo ni idea".



"Yo quiero que vaya todo el mundo", asegura Susana, confesando que ojalá pueda asistir Isabel Pantoja pero quitando hierro a la ausencia del padre de Anabel, Bernardo. "Esta boda será muy pequeñita más fiesta para quitarse las ganas y luego ya* me imagino que luego será con el plan inicial que tenía", señala.



"Yo la veo muy feliz, no la veo agobiada", desvela la influencer, si entrar en los problemas que su amiga podría tener con los ecologistas - dispuestos a reventarle la exclusiva - en el día de su boda: "Yo no sabía nada de eso. No me ha dicho que vaya a hacer exclusiva. Yo no creo que ella esté pensando en esas cosas conociéndola, estará preocupada de que todo el mundo se lo pase bien y el tema de los ecologistas que del tema exclusiva".



Desmintiendo que a Anabel se le hayan 'subido los humos' por su éxito televisivo y en redes sociales, Susana sale en su defensa, manteniendo que sigue siendo la misma de siempre. "Ella es la hija de Merche y ya, sin más", sostiene, desvelando que la colaboradora no habla de 'Sálvame' con sus amigos: "Ella es cero bucle y no habla del programa porque con la gente que se rodea no suele ver el programa".