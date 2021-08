Sergio García y Erik van Rooyen aseguran presencia en el Tour Championship

EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 30 ago (EFE).- El español Sergio García y el surafricano Erik van Rooyen, pese a no ganar el BMW Championship en el Caves Valley Club de Owings Mills (Maryland), aseguraron un puesto entre los 30 mejores de la FedEx Cup, lo que les abrió las puertas al torneo del Tour Championship de la PGA, que reparte un premio de 15 millones de dólares al ganador.

El estadounidense Patrick Cantlay ganó el torneo en un emocionante playoff de seis hoyos con su compatriota Bryson DeChambeau.

García, que estuvo en la lucha por el título del Campeonato BMW hasta que necesitó tres golpes para salir de un búnker en el quinto hoyo de la cuarta ronda, terminó con siete golpes más que el ganador, pero participará en su primer Tour Championship desde 2017, tras concluir empatado en el sexto lugar después de acabar el domingo con un registro de 69 (-3).

"Obviamente, después de la semana pasada me puse en una situación difícil, pero mostré muchas agallas esta semana", declaró García. "Jugué un gran golf. Volver después de lo que pasó en el 5 y no rendirme, seguir y jugar tan duro como lo hice en los últimos tres hoyos".

García hizo un eagle y dos birdies en los primeros cuatro hoyos de la ronda final. Luego vinieron sus problemas en el búnker del No. 5, pero al final consiguió el gran objetivo de colocarse entre los 30 mejores del PGA Tour.

Su compatriota Jon Rahm, el número uno del mundo, aunque tampoco pudo conseguir el título después de haber sido líder en la primera ronda, aseguró el cuarto puesto en la clasificación de la FedEx Cup, solo superado por Cantlay, Tony Finau y DeChambeau.

Junto a Rahm y García, que es vigésimo octavo, también estarán el mexicano Abraham Ancer, que ocupa el octavo puesto y el joven chileno Joaquín Niemann, que es vigésimo cuarto.

El torneo Tour Championship se jugará esta semana del 2 al 5 de septiembre en East Lake Golf Club de Atlanta, Georgia, donde el estadounidense Dustin Johnson, que ocupa el decimoquinto puesto en la FedEx Cup, llegará para defender el título de campeón y tratar de recuperar su mejor nivel de juego, que ha perdido en los últimos torneos.