Prueba PCR para su próximo viaje de lujo podría costar US$6.000

(Bloomberg) -- Joey Levy, asesor de viajes de lujo de Embark Beyond, estaba ayudando a clientes a planificar una luna de miel de ensueño. Su deseo era ir a Zambia, Zimbabue y Sudáfrica para ver animales silvestres y las cataratas Victoria, hospedándose en los mejores hoteles de la región.

La pareja estaba dispuesta a pagar una factura de cinco dígitos por el viaje, pero les sorprendió el costo de las pruebas de PCR. Cada país requería un resultado negativo 72 horas antes de la entrada, y el hotel que habían elegido en Zimbabue indicó que la única forma de conseguir una prueba era haciendo ir a un médico en avión, por US$6.000.

“Podría haber alquilado un vuelo para el médico y hubiera sido más barato”, dice Levy, quien finalmente reorganizó el itinerario para evitar la exorbitante tarifa.

En medio de una pandemia, una cosa es viajar a un lugar remoto como las sabanas de Zimbabue o las selvas de la Amazonía y otra muy distinta es obtener las pruebas de covid-19 y la documentación necesaria para llegar y salir de los lugares, incluso con la ayuda de un agente de viajes con experiencia. El problema empeora cuando los turistas desean visitar más de un país antes de regresar a casa.

Algunos pasajeros quedan impactados por el costo de un viaje de estos, y no siempre es culpa de la agencia de viajes.

Operadores turísticos y resorts están utilizando aviones, barcos y automóviles para transportar las pruebas a los laboratorios dentro de los tiempos de respuesta requeridos. Hacen lo que es posible para seguir reglas que no son tan simples como parecen. Además, muchos dependen de los turistas internacionales para sobrevivir.

En algunos países es difícil encontrar pruebas rápidas de antígenos, especialmente en lugares con acceso limitado a atención médica. Así, los viajeros solo tienen como alternativa las pruebas de PCR, que son más costosas y demoradas.

Para sus seis hoteles y campamentos en Tanzania, el operador de safaris lujosos Singita transportó a profesionales acreditados por el Gobierno para realizar pruebas con hisopos nasales y llevarlas a un laboratorio en Dar es Saalam, a más de 800 kilómetros de distancia. Inicialmente, el costo para la empresa —que lo transfirió a los turistas— fue de US$500 por prueba. Más recientemente, Singita ha logrado reducirlo a US$300, gracias a la apertura de un laboratorio en Arusha, unos 600 kilómetros más cerca del Parque Nacional de Serengeti. También ayudó en el costo la cuidadosa coordinación de los vuelos que transportan tanto a los profesionales que hacen pruebas de covid como a los pasajeros que llegan o salen.

Debido al tiempo que toma transportar las pruebas desde y hacia el laboratorio, los hoteles de Tanzania tuvieron que imponer una estadía mínima de tres noches, lo que cuesta cerca de US$2.500 diarios por persona. Antes, los huéspedes solían quedarse dos noches y luego seguir hacia otro destino.

“Fue muy complicado, y de hecho tuvimos que dedicar dos personas a tiempo completo a la planificación logística de las pruebas de PCR”, dice Jo Bailes, directora de operaciones. “Le costó muchas horas hombre a la empresa”.

Teóricamente, los huéspedes podrían evitar esos costos llevando kits de pruebas. Los estadounidenses, por ejemplo, podrían utilizar la BinaxNOW COVID-19 Ag Card 2, que fue aprobada por la FDA para uso de emergencia. El kit de seis pruebas cuesta US$150. Otra prueba doméstica, Ellume, tiene un precio de US$45 por prueba. No todas las pruebas están aprobadas por la FDA, y hay mucha letra pequeña sobre su uso.

